Dolori da osteoporosi e artrite potrebbero diminuire con un buon infuso naturale

Osteoporosi e artrite reumatoide sono due malattie che coinvolgono le articolazioni. L’osteoporosi, in particolare, è una condizione che prevede ossa più sottili e fragili che si possono, quindi, fratturare molto facilmente. L’artrite reumatoide, invece, è una patologia autoimmune che infiamma le articolazioni e causa l’usura della cartilagine.

Entrambe queste condizioni portano la persona ad avere un dolore costante. L’osteoporosi ha tra i sintomi il dolore alle ossa, alle mani, ai polsi, all’anca, alla schiena, dolori al collo. L’artrite porta a rigidità delle articolazioni, dolore articolare, ma anche gonfiori e tumefazioni. Tuttavia, dolori da osteoporosi e artrite potrebbero diminuire con un buon rimedio naturale.

Ci sono alcuni ingredienti, alcune spezie, alcune sostanze naturali che hanno un grande potere infiammatorio. Proprio per questo motivo, è utile conoscere quali sono i rimedi naturali e usarli. Questo sempre sotto la supervisione del proprio medico. C’è un infuso naturale in particolare che può essere davvero un toccasana.

Dolori da osteoporosi e artrite potrebbero diminuire in modo naturale

Queste due patologie richiedono assolutamente le indicazioni dello specialista e un trattamento specifico. Un esperto potrà valutare il caso specifico e capire quale terapia è meglio seguire. Ma ci sono anche degli aiuti naturali. Questi sono:

terapia fisica con esercizi mirati;

esercizi in acqua e idroterapia;

impacchi caldi e freddi nella zona infiammata o dolorante.

Diversi studi hanno individuato in alcune sostanze un preziosissimo aiuto per alleviare il dolore delle ossa e delle articolazioni. Uno di questi è lo zenzero.

Lo zenzero è una radice commestibile che si usa come spezia per il suo odore piacevole e per il sapore un po’ piccante. Si usa in cucina, ma è molto utile come medicinale naturale. La scienza ha dimostrato e confermato nel corso del tempo che può dare davvero moltissimi benefici per la nostra salute.

È utile contro la nausea e il vomito, tanto che molte donne lo usano per contrastare la nausea dei primi mesi della gravidanza. Può alleviare il mal di testa, riesce a regolarizzare l’intestino, quindi a risolvere problemi di diarrea, flatulenza o cattiva digestione.

Ha un forte potere antinfiammatorio e questo lo rende perfetto per alleviare i dolori provocati da artrite reumatoide e osteoporosi. Non dimentichiamoci anche di altre malattie con sintomi simili. Può aiutare nella diuresi, nella perdita di peso, curare problemi respiratori legati all’influenza.

Come fare un tè allo zenzero toccasana per la salute

La preparazione di un tè o di un infuso di zenzero è facilissima. Basta prendere un pezzo di zenzero e grattugiarlo, oppure prendere direttamente la spezia in polvere. A questo punto bisogna metterlo in un pentolino in cui si è portata ad ebollizione un po’ d’acqua. Lasciarlo sul fuoco qualche minuto, toglierlo, aspettare che si raffreddi e berlo.

Un consiglio è quello di aggiungere un po’ di succo di limone in modo da renderlo più piacevole e anche più salutare. Gli esperti consigliano di bere questo infuso anche due volte al giorno per osservarne in breve tempo tutti i benefici. Tuttavia, mai esagerare e rifarsi sempre alle indicazioni di un nutrizionista o di un medico.