La manicure rientra a pieno titolo nel complesso di attività che compongono la beauty routine di ragazze e signore di ogni età.

Spesso si sente dire che le donne ci mettono molto tempo a prepararsi, ma in effetti bisogna star dietro a tantissime cose.

Si parte con la pulizia del viso e segue un make-up più o meno elaborato per nascondere le imperfezioni e valorizzare al meglio le peculiarità.

Lo stesso vale per l’acconciatura: alla fase shampoo e balsamo ne segue una ancora più studiata per scongiurare l’effetto crespo e accrescere morbidezza e luminosità.

Un buon outfit con i giusti accessori a sostegno farà il resto, ma chi è attenta ai particolari sa che per essere perfetta servono manicure e pedicure.

In effetti la cura delle unghie, tanto delle mani quanti dei piedi, viene spesso sottovalutata e ritenuta di secondaria importanza.

In realtà, contribuisce in maniera non indifferente a definire il nostro bell’aspetto. Immaginiamo un paio di sandali lussuosi con unghie ingiallite o una mise elegante con mani rovinate: non fa certamente buona impressione.

Ecco perché sarebbe opportuno non lasciare al caso la cura delle unghie, visto che comunque prevede pochissimi passaggi.

Addirittura, farebbe sembrare le unghie più lunghe e curate, anche senza ricostruzione gel o pur mettendo male lo smalto, questa manicure ora di tendenza.

Si tratta della manicure brasiliana, che fa delle sbavature di smalto su bordo unghie e cuticole il suo punto di forza e unicità.

Questo non significa avere un aspetto disordinato, ma proprio nell’imperfezione si nasconderebbe il segreto per unghie più lunghe e manicure duratura, scopriamo come.

Farebbe sembrare le unghie più lunghe e curate anche senza ricostruzione o mettendo male lo smalto questa semplicissima manicure

Basterebbe molto semplicemente cercare di limare le cuticole in eccesso e ricoprire le unghie con una base trasparente.

A questo punto, largo alla fantasia: scegliamo tra i colori di smalto che più ci piacciono e spennelliamoli sull’intera superficie dell’unghia.

Coloriamola tutta, senza lasciare spazi accanto alle bordature.

Qualora sporcassimo la pelle vicina, saranno sufficienti dell’apposito solvente e un cotton fioc.

Completiamo la finitura della nostra manicure fai da te con un top coat trasparente, che renderà l’unghia lucida con effetto bagnato.

Il colore uniforme e ben disteso farà apparire le unghie naturalmente più lunghe e lo smalto così aderente all’intera superficie dovrebbe durare di più.

