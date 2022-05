L’estate oramai si sta avvicinando a grandi falcate e molti vogliono approfittare di questi due o tre mesi per affrontare al meglio la prova costume. Naturalmente i primi alimenti ad essere tagliati dai regimi alimentari sono proprio i dolci. Però anche questi, se non abusati e se inseriti all’interno di una dieta bilanciata, non sono da demonizzare. Per questo oggi spieghiamo come portare in tavola un dolce con poche calorie e che necessita veramente del minimo sforzo. Basta infatti solo un ingrediente principale per creare un dolce di origine giapponese che è una vera e propria nuvola di gusto e bontà. Scopriamo insieme qual è il procedimento velocissimo per prepararlo.

L’ingredienti necessario per circa 4 fette di dolce

3 uova;

1 cucchiaino di zucchero bianco;

scorza di limone q.b.

Solo un ingrediente principale per questo dessert giapponese che sta facendo letteralmente impazzire il Mondo

Per prima cosa è necessario prendere le uova e sgusciarle in modo da separare i tuorli dagli albumi. Se non avessimo abbastanza manualità per farlo in poco tempo, ricordiamo che si può adottare un trucco intelligente che ci aiuta a dividere i rossi dai bianchi senza sporcare tutta la cucina. Quando i due sono divisi, mettere da una parte i tuorli. Prendere poi gli albumi e montarli a neve ferma con l’utilizzo delle fruste elettriche. A questo punto, lavare il limone sotto l’acqua corrente e infine grattugiarne la scorza. Questa infatti, oltre a dare sapore, conferirà a tutta la preparazione anche dei preziosi nutrienti.

Aggiungerla ai tuorli insieme ad un cucchiaino di zucchero e lavorare bene il tutto con un cucchiaio, per ottenere una crema densa e omogenea. Se si vuole mantenere la ricetta meno calorica nel complesso, basta semplicemente sostituire lo zucchero bianco con il dolcificante. Si può scegliere sia quello in polvere che il formato in gocce. Prendere quindi una padella e versare prima lo strato di tuorli. Poi con la spatola adagiare sopra gli albumi e livellare il tutto. Accendere il fuoco al minimo, coprire con un coperchio e lasciare cuocere per circa un quarto d’ora. Travasare su un piatto e, se si desidera, cospargere la superficie con dello zucchero a velo. A questo punto si può gustare senza aggiungere niente oppure si può farcire con marmellata o con altri tipi di creme.

Lettura consigliata

Ecco dopo quanti utilizzi bisognerebbe lavare i vestiti, i jeans e gli abiti per una pulizia profonda e ottima per la salute