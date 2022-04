Piedi morbidi e liberi da calli e duroni con questo pediluvio al bicarbonato e pochi insospettabili trucchetti di bellezza 

Il bel tempo che sta caratterizzando imperterrito queste prime settimane di primavera sembra quasi volerci regalare un assaggio d’estate.

L’outfit per tutti i giorni è ormai completamente rivoluzionato e a tal proposito abbiamo già suggerito alcuni capi e accessori must a cui non rinunciare.

Anziché tenerla nascosta sul fondo dell’armadio, ad esempio, sfoggiamo fieramente la nostra canotta bianca abbinata sfruttando i consigli d’abbinamento che arrivano direttamente da prestigiose passerelle.

In ogni caso, questo progressivo scoprirsi per far fronte ai primi caldi, non riguarda solo il busto o le gambe, bensì anche i piedi.

Al posto di stivali e scarpe in pelle o vernice, tornano definitivamente protagoniste le sneakers, che abbracciano un universo di sfumature e modelli.

Per variare un po’ e non tenere sempre il piede al chiuso, molte potrebbero poi puntare sulle ballerine, eleganti ma anche comode e romantiche.

Addirittura c’è chi potrebbe già indossare anche un bel paio di sandali, appunto preso dalla voglia di anticipare la stagione estiva.

Tuttavia, ci si potrebbe sentire a disagio nello scoprire il piede: i talloni screpolati e una pedicure mal definita non danno certo bello spettacolo.

Ecco, dunque, che per piedi morbidi e liberi da calli e duroni potremmo affidarci a questo pediluvio con bicarbonato e a questi trucchetti poco conosciuti.

In effetti, non è sempre necessario ricorrere all’estetista, ma un buon trattamento ripetuto per 3-4 volte a settimana, che richiede non più di mezz’ora.

Il primo step riguarda naturalmente il pediluvio, che prevede di immergere i piedi in una bacinella o nella vasca da bagno.

In acqua tiepida, disciogliamo un pugno di sali aromatizzati o ancora più semplicemente di sale da cucina oppure di bicarbonato.

Un tappo di aceto bianco aiuterebbe a tagliere un po’ di stanchezza mentre 5-6 gocce di olio di melaleuca riuscirebbero a contrastare i cattivi odori.

Piedi morbidi e liberi da calli e duroni con questo pediluvio al bicarbonato e pochi insospettabili trucchetti di bellezza

Procediamo con uno scrub esfoliante, vanno bene anche quelli per il corpo, steso sull’intero piede senza dimenticare gli spazi tra le dita.

Anche l’asciugatura va ponderata: eliminiamo l’umidità tra le dita non solo con un asciugamano, ma anche aprendole e chiudendole per circa 30 secondi.

Vietate, poi, le forbicine per sistemare le cuticole, che dovremmo invece spostate con un cotton fioc, se troppo disordinate.

In alternativa, potremmo applicare dell’olio specifico, che e ammorbidisce e ne favorisce il distacco, al tempo stesso lucidando e rinforzando le unghie.