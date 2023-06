Segnali verbali e non verbali per capire se piaci molto a qualcuno secondo la psicologia

Segnali verbali e non verbali per capire se piaci-proiezionidiborsa.it

Sei dubbiosa che il tuo flirt sia attratto da te? Non sai come muoverti in ambito relazionale? In questo articolo varie tip su segnali verbali e non verbali per capire se piaci molto a qualcuno.

Consigli utili

Il primo è ciò che in psicologia si chiama “no barrier concept”. Ogni volta che siete insieme, la persona interessata rimuove davanti a sé ogni oggetto (ad esempio un bicchiere se siete al ristorante, un libro se a scuola, etc…). Le persone che provano qualcosa lo fanno come automatismo, per “connettersi” meglio con te. Un altro segnale è che quando siete in gruppo e tutti iniziate a ridere, chi è interessato ti guarderà mentre ride, per cercare complicità e intesa. Il suo subconscio si fida più di te che degli altri.

Un’altra tip è che la persona interessata troverà modo di sedersi sempre in prossimità tua o il più vicino possibile a te. Un altro trucchetto è guardare la persona che pensate abbia una cotta, notare che ti sta già guardando e appena incrocia il tuo sguardo toglie subito la vista, imbarazzato per essere stato “beccato”. Osserva poi i suoi piedi: se sono interessati a te saranno rivolti nella tua direzione… incredibile, ma vero! Sembrerebbe che i piedi siano la parte più onesta del nostro corpo, quindi significa che si sente a suo agio con te. Guarda poi attentamente i suoi occhi: se le pupille sono dilatate o fa parte del cast di Requiem for a Dream o è sicuramente attratto da te! Le pupille delle persone interessate a te si dilatano ben tre volte in più della loro normale misura.

Segnali verbali e non verbali che piaci molto a qualcuno secondo la psicologia

Un’altra caratteristica è il contatto prolungato dello sguardo tra entrambi: se dura più di tre secondi, è perché gli piaci. Un altro segnale è se invece proprio non riesce a fissarti intensamente, ma sfugge via con lo sguardo. Questo spesso è spia di timidezza e di velato interesse. Se piaci davvero a qualcuno, questo sorriderà con gli occhi, non solo con la bocca. Interessante è anche il mirroring: tenterà di imitare le tue azioni o mosse quando è con te, in maniera quasi del tutto inconscia.

Infine, se la persona cerca sempre di aiutarti a uscire dai guai o a risolvere situazioni gravose, quello è un chiaro segno che gli piaci. Amerà passare tempo con te e farti domande genuine e specifiche su ciò che apprezzi. Si ricorderà i tuoi piccoli dettagli e cose che hai condiviso con lui e cercherà di intrattenere una conversazione in maniera regolare. Diventerà inoltre piuttosto nervoso quando ti avrà intorno (sollevando ad esempio le sopracciglia in maniera agitata) e si complimenterà con te per aspetto e intelligenza. Infine, sarà molto geloso verso chi attirerà la tua attenzione e tenterà sempre di farti ridere o stare bene