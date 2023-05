Se hai queste figurine rare sei fortunato: controlla nell’album, fino a 100mila euro nelle tasche!

La passione per le figurine si tramanda da generazioni. Ancora oggi ci sarebbero molti disposti a sborsare un capitale per possederne certe. Parliamo delle più costose e ricercate che, con un po’ di fortuna, potresti avere in casa. Eccone alcune che ti faranno stropicciare agli occhi. Non crederai al loro valore!

Molti di noi da giovani avevano quell’album di figurine che sfogliavano regolarmente. In assenza, si legava il mazzo di carte con l’elastico, pronti per sfoderarlo davanti agli amici invidiosi. Alcune di queste carte, col tempo, avrebbero guadagnato un valore incredibile. Si tratta di pezzi rari e pregiati, ma non per questo introvabili. I più fortunati potrebbero possederli senza rendersene conto, nascosti in qualche angolo della soffitta. Cerca anche tu e scopri quali sono i pezzi da novanta che potrebbero fruttare un tesoretto.

Se hai queste figurine rare sei fortunato: dai Pokémon a Magic

Tra le figurine che sono da anni sulla bocca di tutti ci sono sicuramente quelle dei Pokémon. Il franchise creato da Satoshi Tajiri nel lontano 1996 ha attirato milioni di fan in tutto il Mondo. Le carte di valore sono diverse, ma una di quelle che bisognerebbe avere tra le mani è la No. 1 Trainer. Nel gioco non vale nulla, ma in commercio è un articolo pregiatissimo. È il premio ambito dal vincitore del torneo Japanese World Challenge e si vende facilmente anche a 10mila euro.

Ad alzare la posta in palio ci pensa un pezzo storico di Magic: L’Adunanza. Se eri un appassionato del genere, verifica subito di avere l’Alpha Black Lotus. Ha un valore impensabile e non solo per le copie limitate. Un esemplare avrebbe fatto guadagnare al proprietario la cifra esorbitante di 27mila euro.

Tra le più costose c’è Michael Jordan

Anche le figurine sportive sono bramate dai collezionisti, e non solo quelle dell’album Panini. La carta di Ted Williams del 1954 rende pienamente l’idea. L’immagine del battitore impressa su sfondo giallo con tanto di firma può raggiungere la cifra di 50mila euro. È in grado di sfondare questa soglia la Pikachu Illustrator. La carta del Pokémon più iconico è una rarità assoluta, tanto che si pensa ci siano una manciata di esemplari in circolazione. Il costo si avvicinerebbe ai 54mila euro.

E che dire della carta di uno dei volti del basket più celebri? Michael Jordan Fleer Rookie è il sogno proibito di moltissimi. L’edizione del 1986-87 è un cimelio dal valore di 100mila euro, come testimonierebbe il prezzo di vendita di uno degli esemplari. Ci sarebbe, infine, una carta ancora più pregiata, forse la più cara in assoluto. Quella di Honus Wagner 1909-11 T206, che sta battendo un record dopo l’altro. Dai 2 milioni di dollari del 2013, il prezzo di vendita avrebbe raggiunto la stratosferica somma di 7,12 milioni di euro. Inutile dire che le stampe disponibili sono pochissime. Insomma, se hai queste figurine rare sei fortunato e potresti aver sbancato alla lotteria!