Si guadagna di più con le carte Pokemon o con le Barbie da collezione? Pezzi rari e diamanti valgono 300.000 dollari e lasciano senza parole

Molti li considerano giochi ma i collezionisti non scherzano. Carte e bambole possono valere come patrimoni ed è un rialzo continuo. Se dovessimo investire faremmo fatica a scegliere. Vediamo quali sono i pezzi imperdibili che hanno fatto la fortuna degli appassionati.

È partito nel 1996 il mondo dei Pokemon e non si è più fermato. Dai Pokemon Rosso, Verde e Blu che fatturarono per 31 milioni di copie e furono punti di riferimento degli appassionati ai 122 giochi per console che sono arrivate a 380 milioni di copie vendute. Il successo è dato soprattutto dalla presenza di numerosi pezzi unici che portano i collezionisti a ricerche spasmodiche.

Nel 2022 c’erano in circolazione 905 Pokemon unici, oggi ci sono in giro 9.000 carte uniche in lingua inglese. Non è necessario avere tutti pezzi unici e rari per ottenere un mazzo di valore eppure chi è più competitivo è disposto a spendere cifre folli per avere gli esemplari più ricercati. Nel 2022 la carta Pokemon più costosa è stata Pikachu Illustrator acquistata per 5 milioni e 275 mila dollari. Se escludiamo questo pezzo, gli altri presenti nella classifica dei più costosi hanno prezzi molto più bassi.

Si guadagna di più con le carte Pokemon o con le esemplari delle Barbie?

Shadowless Holographic Charizard prima edizione vale 420.000 dollari, Blastoise Commissioned Presentation Galaxy Star Hologram in 2 esemplari vale 320.000 dollari. Black Star Ishihara Signed vale 247.000 dollari, Kangaskhlan-Holo Family Event Trophy Card vale 150.000 mila dollari.

Esistono giochi che riescono ad avvicinarsi a queste cifre da capogiro? Chi ci prova seriamente sono le Barbie. Le edizioni limitate che non superano i 5.000 esemplari sono acquistate dai collezionisti a prezzi altissimi. Non tutte raggiungono i livelli delle carte Pokemon eppure la classifica delle Barbie più costose rimane comunque molto interessante. La più costosa non è la prima bambola prodotta. Oggi la Barbie del 1959 in buono stato può valere meno 30.000 dollari. Sarebbe la Barbie by Stefano Canturi a valere di più, 302.000 dollari. Una vera fortuna.

Bambole con diamanti

Si guadagna di più con le carte Pokemon o con le bambole da collezione? Pochi giochi pareggiano il valore delle carte Pokemon ma le Barbie si difendono. Il modello Barbie & the Diamond Castle Promo Doll vale 94.800 dollari. De Beers 40th Anniversary Barbie vale 85.000 dollari, Original Barbie del 1959 vale 27.450 dollari.

A fare la differenza sono le edizioni limitate, quella Karl Legerfeld del 2014 è stata prodotto solo in 900 esemplari. La presenza di veri diamanti aumenta le quotazioni. La numero 1 della classifica fabbricata per raccogliere fondi contro la lotta ai tumori ha diamanti rosa australiani con taglio smeraldo. Un investimento destinato a far guadagnare il proprietario con il passare del tempo.