Lo sappiamo tutti: i due pilastri di una vita sana sono la buona alimentazione e l’attività fisica. Se molti hanno difficoltà a mangiare abbastanza frutta e verdura fresca, sono ancora di più gli italiani che, per mancanza di tempo o per pigrizia, non mantengono un regime di esercizio fisico adeguato. Ma, specialmente dopo la mezza età, mantenersi in forma è essenziale non soltanto per il corpo, ma anche per la mente. Sono molti, infatti, gli studi che confermano che le persone fisicamente più attive sono anche quelle che tendono a mantenere il cervello in buone condizioni anche in età avanzata. Il benessere del corpo e della mente sono quindi indissolubilmente legati. Sappiamo quindi che occorre fare moto tutti i giorni, ma quanto moto esattamente?

Il numero magico è 1.500 metri al giorno

Quanto moto dovremmo fare tutti i giorni? La risposta è meno drastica di quanto molti pensino. Secondo una ricerca condotta dall’Università di Pittsburgh, in Pennsylvania, sarebbe sufficiente percorrere 1.500 metri al giorno per combattere il declino cognitivo della terza età. Una risposta che ha stupito molti, dato che 1.500 metri al giorno sono facilmente percorribili da chi non ha problemi di mobilità.

Ecco esattamente quanto dovremmo camminare ogni giorno per prevenire il declino cognitivo dopo i 60 anni ed è meno di quanto pensiamo

Secondo la ricerca pubblicata dall’Università di Pittsburgh, per combattere il declino cognitivo in età avanzata sarebbero sufficienti 8 chilometri di camminata alla settimana. La ricerca è stata condotta nel giro di 10 anni e ha coinvolto più di 400 partecipanti. I risultati parlano chiaro: chi percorre tra gli 8 e i 10 chilometri alla settimana riesce a contrastare meglio la riduzione del volume cerebrale e il declino cognitivo.

Come integrare l’attività fisica nella vita quotidiana senza nemmeno accorgercene

Se andare in palestra non ci sembra pratico, o non abbiamo il tempo o i mezzi per farlo, non per questo dobbiamo rinunciare all’attività fisica quotidiana. Ecco esattamente quanto dovremmo camminare ogni giorno: bastano 1.500 metri. Per raggiungere questo obiettivo, per prima cosa dovremmo installare un contapassi sul telefono. Ci permetterà di vedere quanti passi facciamo ogni giorno e che distanza copriamo. Rinunciare alla macchina per gli spostamenti brevi, scegliere le scale invece dell’ascensore, proporre una camminata con gli amici o installare un tapis roulant in casa sono metodi efficacissimi per convincere il nostro corpo a muoversi senza fatica e senza nemmeno accorgercene.

