La sostenibilità ambientale dei nostri stili di vita è un tema sempre più importante. In molti ci interroghiamo sulle conseguenze delle nostre azioni e facciamo attenzione ad avere uno stile di vita attento all’ambiente.

Sempre più persone hanno acquistato uno stile di vita minimalista che prevede l’utilizzo minimo di oggetti e riduca il consumo di petrolio.

Di seguito elencheremo 4 regali green per persone amanti della natura e degli sport all’aria aperta. Stupiremo i nostri cari con regali ecologici ed originali.

4 regali green per persone amanti della natura e degli sport all’aria aperta

Bottiglia termica: ha la funzionalità del thermos e la praticità di una borraccia. In commercio se ne trovano di tutti i colori e i formati. Comodissima da portare in borsa è molto pratica perché mantiene le nostre bevande sia fredde che calde per molte ore. È l’accessorio adatto a chi ama la natura e pratica il campeggio. Sempre utile anche per la vita cittadina, questo accessorio ci permette di risparmiare plastica e soldi.

Set di posate riutilizzabili: i migliori set in commercio sono completamente in legno o in bambù e sono riutilizzabili e biodegradabili. Un set completo include cucchiaio e forchetta, bacchette cinesi e una cannuccia riutilizzabile in bambù. Ideale per i picnic, è indispensabile per chi voglia praticare il campeggio.

Torcia dinamo: si trovano molti modelli in commercio di queste torce che funzionano senza le batterie. Per ricaricarle basterà muovere ripetutamente la manovella che azionerà un motore dinamo. Se ne trovano di varie dimensioni, quelle più piccole sono molto comode da tenere in borsa. Un must per chi ama esplorare la natura.

Powerbank solare: questa powerbank si ricarica con l’energia solare. Non avremo più bisogno di una presa elettrica per ricaricare il cellulare. Funziona ovunque ed è il giusto investimento per chi è appassionato di tecnologia e non vuole rinunciare ad uno stile di vita green.

Queste le migliori idee per un regalo green e di tendenza per il Natale 2020.