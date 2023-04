Far durare il profumo più a lungo e lasciare la scia? Ecco quando e dove spruzzarlo

Come far durare il profumo più a lungo e lasciare la scia-proiezionidiborsa.it

Il nostro obiettivo è quello di mettere indosso il profumo preferito la mattina e fare in modo che si senta fino a sera. Questo potrebbe essere più facile di quanto pensiamo. Vediamo perché.

I profumi costano tanto e sono un investimento. Ne bastano poche gocce per attirare l’attenzione delle persone che ci interessano. In ufficio, ci aiutano a essere una vicinanza piacevole per i colleghi. Quando usciamo vorremmo che la scia fosse in grado di far girare le persone. Per farlo è necessario capire bene quando spruzzare il profumo e dove spruzzarlo.

Per evitare che il profumo evapori subito sparendo in fretta è necessario idratare la nostra pelle. Per questo motivo dovremmo spruzzarlo subito dopo aver fatto la doccia o il bagno. I pori sono aperti dal vapore e il profumo viene intrappolato. Oltra a spruzzarlo nella pelle facciamolo anche nei vestiti oppure indossiamo un foulard, poche gocce sullo stesso saranno sufficienti per attirare l’attenzione.

Punti strategici

Informiamoci per sapere se il nostro marchio preferito abbia tra i profumi quelli con base oleosa. Sono meno volatili e durano a lungo. Tra i trucchi per far durare il profumo più a lungo c’è anche la scelta della fragranza. Cedro, sandalo o chiodi di garofano hanno durate importanti che possono aiutarci a risolvere il problema. Scegliamo inoltre il posto giusto per conservare la boccetta, caldo e luce modificano la fragranza rischiando di diminuire intensità, qualità e persistenza.

Ma quali sono le parti del corpo in cui dovremmo mettere il profumo per farlo durare a lungo? Pochi lo sanno ma i capelli sono la parte del corpo migliore per intrappolare il profumo. Basterà un tocco o una vicinanza perché la fragranza venga sprigionata attirando l’attenzione delle persone vicine. Più comune è mettere il profumo dietro le orecchie. Ci viene naturale farlo, si tratta di un punto che si riscalda facilmente e con un risultato immediato e duraturo.

I profumi devono durare ma non essere invadenti. Per fare in modo di raggiungere il giusto equilibrio potremmo spruzzarlo lungo la schiena. Tra nuca e collo o tra collo e spalle e sotto le scapole, questi i punti strategici da sfruttare assolutamente.

Far durare il profumo più a lungo con poche spruzzate

Tra le parti del corpo in cui meno frequentemente mettiamo il profumo, sbagliando perché sono punti molto importanti, ci sono gomiti e ginocchia. Sono le prime alternative ai polsi, sono punti mobili e caldi, il profumo evapora più lentamente e dura più a lungo durante la giornata. Ricordiamoci però di idratare al meglio la porzione di pelle prescelta.

Il trucco più efficace per lasciare la scia quando si entra in una stanza è quello di spruzzare il profumo nelle caviglie. Questo perché tenderà a salire verso l’alto andando a coprire una buona porzione dello spazio e arrivando all’olfatto dei vicini in maniera penetrante. Se si tratta di eau de parfum facciamo solo 3 spruzzate, se si tratta di eau te toilette possiamo arrivare a 5 spruzzate. Equilibrio e delicatezza non devono mancare ma con questi trucchi riusciremo sicuramente a far durare il nostro profumo più a lungo possibile.