Come fare in fretta, ma bene, le pulizie di casa? Seguendo i preziosi consigli di Benedetta Rossi ogni stanza sarà sempre in ordine e pulita

Quando ci troviamo alle prese con le pulizie di casa, ci viene male. Non solo perché comportano uno sforzo fisico, ma anche un sacco di tempo “perso” che potremmo impiegare in altro modo. Il più delle volte, tutto ciò succede anche per disorganizzazione. Ecco, però, che Benedetta Rossi, sul suo sito, ha dato dei consigli preziosi per pulire bene casa. Senza starci tutto il giorno.

Il tempo è tiranno non solo nelle cose importanti della vita, ma anche in quelle pratiche di tutti i giorni. A cominciare dalle pulizie domestiche, che devono essere fatte con costanza se non vogliamo ritrovarci una casa in disordine. Ecco perché se una persona esperta come la scrittrice, blogger e conduttrice televisiva Benedetta Rossi ci dà dei consigli, dovremmo ascoltarli attentamente.

Sul suo sito “Fatto in Casa da Benedetta”, infatti, la Rossi ha pubblicato come avere una casa fresca e in ordine in solo un’ora di tempo. Una vera manna per tante persone che, invece, anche per disorganizzazione, si ritrovano ad impiegarci molto di più. Ebbene, da oggi la vita loro, ma anche nostra, cambierà radicalmente.

Ecco come Benedetta Rossi riesce a impiegare solo un’ora per le faccende di pulizia domestica

Come fare in fretta, ma bene, le pulizie di casa? Ecco i consigli che Benedetta Rossi ha pubblicato sul suo sito. La Rossi precisa che le pulizie, in genere, le concentra nel fine settimana. Mentre, per il resto dei giorni, le basta solo un’ora.

Lei è una donna super impegnata, eppure grazie a questo suo metodo ha sempre la casa in ordine e pulita. Con la base giusta, del weekend, poi, con metodo, basterà un poco al giorno per avere una casa in perfetto ordine.

Ecco le 8 mosse che Benedetta Rossi utilizza per avere una casa sempre in ordine

Come ribadisce la scrittrice e blogger, è fondamentale partire da una base di casa già pulita. Altrimenti, inevitabilmente, il tempo per le faccende domestiche si alzerà. Per prima cosa, la Rossi suggerisce di aprire subito le finestre.

Non importa che siamo in inverno o che faccia freddo. È fondamentale arieggiare la casa. Secondo punto riguarda i letti. Dobbiamo tirare indietro le coperte e le lenzuola così da far prendere aria. Fatta la colazione, in 5 minuti si rifà il letto. Ricordandoci quello che dice la scienza sul momento giusto da scegliere.

Come fare in fretta, ma bene, le pulizie di casa? Gli altri 6 trucchi della Rossi

Ora, vanno riordinati i vestiti smessi del giorno prima, tra cassetti o cestone dei panni sporchi. Anche qui, non più di 5 minuti. Ora è arrivato il momento di riordinare gli oggetti fuori posto. La tazza rimasta sul tavolino, le scarpe lasciate all’ingresso. Come dice la Rossi, se questa operazione viene fatta ogni giorno, non porta via più di 5 minuti.

Dedichiamoci ora ai sanitari e al lavandino del bagno. Farlo tutti i giorni ci permette di impiegare non più di 10 minuti. Ricordandoci il trucco per avere sempre un bagno profumato per tanti giorni. È arrivato il momento della cucina. Riponiamo i piatti sporchi della cena nella lavastoviglie, puliamo lavello e piano cottura. Ora, nei restanti 20 minuti, la Rossi consiglia di passare l’aspirapolvere nelle stanze dove stiamo più tempo. Infine, passiamo lo straccio sui pavimenti dove si passano più minuti. Il gioco è fatto. Grazie a Benedetta Rossi e al suo sito per questi preziosi suggerimenti.