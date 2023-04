Basta cattivi odori in casa e puzza di fogna in bagno: cosa dicono i forum sulle pulizie per risolvere il problema in fretta

Basta cattivi odori in casa e puzza di fogna in bagno-proiezionidiborsa.it

Quando entriamo in casa e sentiamo un cattivo odore pensiamo subito al bagno. È possibile che la stanza più umida della casa sia anche quella che crea più problemi, eppure i motivi della puzza potrebbero riguardare anche altre parti della nostra abitazione. Ecco cosa dovremmo fare.

Capita di rientrare in casa e sentire una puzza diffusa e fastidiosa. È probabile che ci sia qualche danno alle tubazioni del bagno. Se sentiamo la puzza nella camera da letto e non la sentiamo nel bagno potrebbe essere la tubazione condominiale ad aver subito danni. L’umidità delle acque nere crea infiltrazioni sul muro in cui si trova il tubo rotto e allora è necessario effettuare una videoispezione degli scarichi per capire il reale problema.

Se non ci sono tubi rotti, le cause della puzza diffusa sono le fogne intasate o il sifone di qualche lavandino otturato. Residui di capelli, accumuli di detersivi, calcare, possono creare veri e propri tappi maleodoranti. È necessario controllare i sifoni e capire se dobbiamo sbloccarli. In bagno, oltre agli scarichi otturati e ai sifoni bloccati, sono i batteri che possono portare puzza. I numerosi forum che trattano di pulizie ci indicano i rimedi che possiamo utilizzare per profumare la nostra casa ed eliminare i cattivi odori.

Sempre rimedi naturali

Alfemminile.it, Arredamento.it, Lavorincasa.it, propongono vari forum sulla soluzione di problemi domestici. Possiamo dire basta cattivi odori in casa facendo una lista dei prodotti utilizzati da chi ha già risolto questi problemi così da utilizzarla a nostro vantaggio. Se la puzza arriva dagli scarichi possiamo creare una miscela con bicarbonato e aceto da versare con acqua bollente. La miscela eliminerà gli odori e libererà le condutture senza ricorrere a prodotti chimici che potrebbero danneggiare i tubi installati. Lasciamo agire per 8 ore e versiamo altra acqua bollente per ripulire.

Se decidiamo di liberare gli scarichi con il succo di limone potremmo nello stesso tempo prevenire la formazione di muffa che è altrettanto problematica. Anche il lievito di birra ci aiuta a liberarci dagli odori molesti. Ne basta un cubetto sciolto in acqua calda, l’azione durante la notte libererà gli scarichi e basterà versare acqua o tirare lo sciacquone per sentire il risultato. I tubi di scarico possono essere ripuliti anche con il sale. Proviamo questi prodotti naturali che abbiamo in casa e vediamo quale per noi è quello più efficace.

Basta cattivi odori in casa anche grazie alla prevenzione

Lavandini e lavelli puzzano quando si sono formati accumuli di spazzatura o di batteri negli scarichi. Le tubature a U facilitano queste situazioni e quando ce ne accorgiamo diventa difficile ripulire in fretta e senza fatica. Nel lavello di cucina uno dei rimedi più utilizzati da chi ha risolto positivamente questi problemi è la miscela di aceto e sale grosso. È necessario far bollire 2 litri di acqua e in seguito aggiungere aceto e sale quindi versare nel lavello a piccole dosi. Tra una dose e l’altra dovrebbe passare almeno 1 ora. L’alternativa è sistemare un batuffolo di cotone nel foro di scarico e bagnarlo con l’olio essenziale di lavanda. I prodotti naturali delicati in cucina dovrebbero avere la meglio su quelli più invasivi.

Non dimentichiamo la prevenzione. Se vogliamo evitare la puzza dentro casa controlliamo le pareti per capire se sono umide o se ci sono perdite che potrebbero rovinarle intaccando lo strato di tinta. Puliamo sempre il lavello della cucina dopo aver lavato i piatti. Utilizziamo i filtri che non facciano cadere i residui di cibo dentro le tubature. Utilizziamo un prodotto naturale per ripulire le tubature almeno una volta al mese. In questo modo potremo dire basta cattivi odori in casa anche senza ricorrere ai prodotti chimici più pericolosi.