ENEL, ENI e Stellantis hanno tenuto a galla il Ftse Mib: quali scenari per il medio/lungo termine?

L’ultima seduta della settimana ha visto una fortissima escursione dei prezzi con il Ftse Mib che dopo essere arrivato a perdere l’1,80% ha chiuso in marginale ribasso, -0,30%. Come è stato possibile un recupero intraday così importante? ENEL, ENI e Stellantis hanno tenuto a galla il Ftse Mib chiudendo la seduta con rialzi in alcuni casi anche importante. Ma come interpretare questa prova di forza? Se ENEL, ENI e Stellantis hanno tenuto a galla il Ftse Mib, quali potrebbero essere gli scenari per il medio/lungo termine?

ENEL conferma la sua forza dopo la grande paura: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENEL (MIL:ENE) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 6,199 €, in rialzo dello 0,55% rispetto alla chiusura precedente.

Dopo il lungo ribasso durato circa due anni (dal gennaio 2021 all’ottobre 2022) che ha portato a un ribasso di oltre il 50%, le quotazioni hanno preso a salire e alla chiusura settimanale del 28 aprile è stata abbattuta la forte resistenza in area 6 €, sappiamo tutto l’importanza delle soglie psicologiche in Borsa. A questo punto, quindi, non dovrebbero esserci più ostacoli lungo il cammino che porta oltre quota 7 €.

Un segnale ribassista, invece, potrebbe arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 6 €.

Il potenziale del titolo ENI è enorme, ma ci sono importati e storiche resistenze da superare

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 28 aprile a quota 13,746 €, in rialzo dell’1,96% rispetto alla seduta precedente.

Da qualche mese a questa parte le quotazioni si stanno muovendo sulle montagne russe, ma sempre frenate dalla resistenza storica in area 13,834 €. Il deciso superamento di questo livello potrebbe essere confermato da una chiusura settimanale superiore a 14,655 €. Oltre questo livello il livello più probabile potrebbe andare a collocarsi in aera 6 €, prima, e 18,1 €, poi.

Le azioni della società automobilistica sono ancora impostate al ribasso, ma ancora per poco: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 28 aprile in rialzo dell’1,67% rispetto alla seduta precedente a quota 15,00 €.

Situazione strana quella di questo titolo che si trova bloccato tra i massimi in area 16 € e i supporto in area 14,4 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Attendere la rottura di uno di questi due livelli in chiusura settimanale prima di prendere posizione su Stellantis.