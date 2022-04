Il tempo scorre più veloce di quanto immaginiamo e manca davvero pochissimo al primo tuffo in acqua. A breve dovremo anche fare il cambio stagione e riprendere tutti gli abiti leggeri, che abbiamo conservato con cura.

Solo che, come ogni anno, ci tocca riprovare tutto e scoprire se siamo riusciti a mantenere lo stesso peso. Il nostro addome potrebbe essere più gonfio e pieno dei ricchi pranzi invernali, ma a tutto c’è un rimedio. Non basta solo pensarlo, però, bisogna agire quanto prima per riuscire ad avere quel famoso ventre piatto, che tutti desideriamo.

Perché per appiattire la pancia velocemente, oltre frullati e alimenti depurativi, dovremo anche svolgere attività fisica, per migliorare il metabolismo, eliminare il grasso in eccesso e tonificare i muscoli.

Mix nutrienti

Principalmente dovremo rivedere l’alimentazione, equilibrando i vari pasti e sfruttando la frutta e la verdura di stagione per riempirci lo stomaco e ricevere molti benefici, in termini di nutrienti.

Non esistono pillole magiche che ci renderanno da un giorno all’altro super snelle e toniche, ma alcuni ingredienti favorirebbero una pancia sgonfia.

Ad esempio, potremmo bere durante la giornata dei frullati salutari, depurativi, drenanti e freschi, ricchi di vitamine e poco calorici. Mettiamo nel frullatore, insieme all’acqua, un kiwi sbucciato, mezza mela gialla, il succo di mezzo limone e un pizzico di zenzero. Appena avremo raggiunto la giusta consistenza sarà pronto da bere, al mattino o nel pomeriggio. Aiuterà a mantenere il ventre asciutto.

Anche i mix di verdure possono trasformarsi in gustose bevande. Scegliamo cetriolo e sedano e frulliamoli insieme a qualche fetta di ananas e succo di limone, in pochi minuti avremo preparato una bevanda buona, che aiuta a snellire, in abbinamento con un’alimentazione bilanciata.

Per appiattire la pancia velocemente, oltre frullati e verdure che sgonfiano, ecco 3 esercizi tonificanti utili anche per i principianti

Basterebbero poche ore a settimana per favorire la pancia piatta, usiamo un tappetino per fare qualche semplice esercizio, anche se non siamo particolarmente allenati.

Facciamo prima sempre qualche minuto di riscaldamento, anche una corsetta sul posto e poi concentriamoci sulla zona addominale. Distesi a pancia in su, appoggiamo i gomiti a terra, mantenendo il busto leggermente sollevato.

Adesso stacchiamo le gambe da terra, facendo forza sugli addominali e non sulla schiena, avvicinando le ginocchia al petto. Facciamo circa 10 ripetizioni e 3 serie.

Il secondo esercizio è molto simile, la differenza è che dovremo essere completamente distesi, le mani incrociate dietro la nuca. Avviciniamo uno alla volta il ginocchio al gomito opposto, così da sollecitare i muscoli obliqui.

Svolgiamo l’ultimo esercizio partendo sempre dalla posizione supina, alziamo le gambe con i piedi a martello rivolti verso il tetto. Adesso dovremo alzare le spalle e la schiena per toccare con la punta delle dita quelle dei piedi.

Facciamo almeno 10 ripetizioni per volte di seguito.

Approfondimento

Per avere il ventre piatto e definito e ottenere un fisico asciutto, oltre tisane e verdura, ecco 3 esercizi tonificanti