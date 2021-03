Non è assolutamente felice prendersi cura di tutti gli angoli e gli oggetti della casa. Soprattutto quando questi vengono utilizzati ogni giorno. Facciamo l’esempio del wc. Si tratta di un servizio di cui facciamo uso più volte durante la giornata. Perciò, è normalissimo che si sporchi in continuazione. Uno dei grandi problemi che riguardano la sua pulizia è sicuramente la comparsa del calcare. Per cercare di risolvere questa situazione, dobbiamo sicuramente armarci di pazienza. Ma possiamo anche usare qualche piccolo trucco, come quello che vogliamo proporre oggi. Infatti, questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo.

Come prendersi cura della pulizia della casa e igienizzare il wc in un batter d’occhio

Eliminare il calcare dal wc sarà semplicissimo. Basterà, infatti, utilizzare un semplice elemento a cui forse non tutti avevano ancora pensato. Stiamo parlando del borace. Questo ingrediente straordinario eliminerà il calcare dal nostro wc in un secondo. Ci sono però delle piccole considerazioni da fare prima di procedere. Il borace è sicuramente ottimo per le pulizie di casa, ma può diventare pericoloso. E’, infatti, un irritante per gli occhi e può causare alcuni problemi in gravidanza. Inoltre, non farà tutto da solo. Ad aiutarlo in questa impresa, arriverà un secondo ingrediente fondamentale per le pulizie di casa: l’aceto bianco.

Ecco come sfruttare il borace in questa specifica situazione

Prendiamo 1 tazza di aceto bianco, 4 cucchiai di borace in polvere e 1 litro d’acqua. Questi saranno gli elementi che ci serviranno per pulire il nostro wc. Ora, spruzziamo l’aceto sul water e lasciamo in posa per un quarto d’ora. Successivamente, con uno scopino, passiamo su tutta la superficie del servizio il borace in polvere (usando guanti e mascherina per proteggerci). E ora basterà far passare altri 15 minuti e ricoprire il tutto con dell’acqua, aiutandoci con una spugna. Il wc non sarà mai stato così perfetto!

