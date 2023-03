Fai fatica a prendere sonno? Fai attenzione a questi alimenti da evitare prima di andare a dormire

Le regole di cui prendere nota per riuscire a dormire bene senza insonnia o continui risvegli riguardano le abitudini ed anche il cibo. Vediamo nello specifico quali alimenti evitare prima di metterci a letto.

Una bella dormita è quello che ci vuole prima di affrontare una nuova giornata ricca di impegni lavorativi e piccole sfide quotidiane. Nella realtà dei fatti, però, molti soffrono di insonnia. Altri riposano molto meno rispetto alle 7/8 ore raccomandate o si svegliano ripetutamente durante la notte. I motivi sono diversi: ansia, stress, preoccupazioni, bambini, animali. Ma sapevi che anche quello che mangi a cena incide sulla buona qualità del sonno?

Ci sono infatti alcuni cibi e comportamenti alimentari che favoriscono il buon riposo e altri che invece lo ostacolano. Di conseguenza, se anche tu fai fatica a prendere sonno, dovresti fare attenzione a questi alimenti che potremmo definire disturbatori.

Tutto parte… Dalla colazione

Ancora una volta, la colazione è fondamentale: è il primo passo da compiere e che anzi non deve essere assolutamente dimenticato. Infatti, non solo fornisce il 20% del fabbisogno energetico giornaliero, ma detta anche il ritmo dei pasti da ripartire durante la giornata. Seguono altre due regole di base: mangiare almeno 2 o 3 ore prima di coricarsi ed evitare sostanze eccitanti già a partire dal primo pomeriggio. In sostanza, diamo il giusto tempo al nostro organismo per digerire correttamente la cena ed evitiamo alcuni alimenti.

Blocchiamo il consumo di caffè, tè e altre sostanze che contengono caffeina o teina nella seconda parte della giornata. Vietato naturalmente anche l’alcol, dannoso per la salute, se assunto in dosi non adeguate, ed eccitante allo stesso modo. Anche se inizialmente sembra indurre sonnolenza, potrebbe portarti a svegliarti più volte durante la notte.

Fai fatica a prendere sonno? Allora devi fare attenzione a questi alimenti da non mettere in tavola per cena

Ma andiamo più nello specifico e vediamo quali sarebbero i cibi da privilegiare e quelli da evitare la sera. Innanzitutto, cerca di comporre un pasto leggero ed equilibrato, che comprenda le giuste percentuali di carboidrati, fibre e proteine. Dovresti poi cercare di privilegiare quei cibi che favoriscono la sintesi della melatonina, un ormone fondamentale per dormire bene. A tal proposito, meglio scegliere alimenti ricchi di triptofano, utile appunto alla formazione della melatonina.

Primi in classifica uova e formaggi: seguono le carni di tacchino, pollo, vitello o agnello, i legumi e la frutta oleosa tipo noci e nocciole. Contengono triptofano anche alcuni ortaggi quali indivia, spinaci, cavolfiori e asparagi. Bisogna poi aggiungere che legumi, uova, pesce e altri alimenti citati favoriscono anche l’apporto delle vitamine B1 e B6. Inoltre, i latticini vantano una sorta di effetto calmante, quindi anche una piccola tazza di latte la sera può sostituire la più classica tisana.

Oltre alle proteine, comunque, sono importanti anche i carboidrati, perciò consuma una porzione di pane o cereali, preferibilmente integrali. E come dimenticare l’acqua? Anche e soprattutto a cena ricopre un ruolo fondamentale affinché il tuo organismo affronti correttamente il sonno. Mentre dormi puoi infatti incorrere in sudorazione e simili, quindi è sempre meglio essere sufficientemente idratati per non favorire eventuali risvegli notturni.