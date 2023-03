Mare fuori, ecco 3 serie TV napoletane da guardare assolutamente dopo il successone di Rai2

Ti stai chiedendo cosa guardare dopo Mare Fuori? Ci sono diverse serie TV che potrebbero piacerti. Per certi versi assomigliano al dramma di Rai2 e la città di Napoli resta uno dei fulcri. Ecco che cosa ti consigliamo per passare delle piacevoli serate in compagnia dello streaming.

C’è un programma che ha tenuto incollati allo schermo milioni di persone in tutta Italia. Si tratta di Mare Fuori, il successo firmato Rai che ha spopolato in TV. Visibile sia sul canale italiano che sulla piattaforma streaming RaiPlay, ha attirato un pubblico di ogni fascia d’età. Se anche tu lo stai amando e vorresti proseguire il trend anche dopo la fine, potresti indirizzarti su alcune serie affini. Scopri di quali stiamo parlando e perché vale la pena dare loro una chance.

Un successo inatteso

Forse ora non ci si stupirà del boom di ascolti che ha avuto Mare Fuori. Ma al momento dell’uscita nel 2020 la fiction non aveva goduto di un vasto apprezzamento. Solo in seguito gli sforzi della produzione hanno avuto successo, tanto che in soli quattro mesi e mezzo si raggiunsero 60 milioni di visualizzazioni. Il dato più incredibile riguarderebbe l’età media degli utenti.

Fino al mese scorso, infatti, il 50% degli ascoltatori aveva meno di 24 anni. Insomma, le storie commoventi dei ragazzi detenuti nell’Istituto di Pena Minorile di Napoli hanno conquistato i cuori di tutti. E l’eco mediatica scaturita ha reso il programma uno dei più chiacchierati degli ultimi tempi.

Mare fuori, ecco 3 serie TV napoletane che hanno molto in comune

Il fascino di Napoli ha spinto diversi registi a usare la città partenopea come sfondo delle vicende di alcune serie recenti. Una di queste è “La vita bugiarda degli adulti” di Edoardo De Angelis. Tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, mette a confronto la Napoli alta del Vomero con quella bassa di Poggioreale. In questo contesto, una giovane ragazza fa conoscenza dei diversi lati della città, con l’aiuto di una zia particolarmente sfrontata. Ma i genitori non saranno d’accordo.

Di grande impatto emotivo è anche “L’amica geniale” di Saverio Costanzo. La trama vede al centro due bambine, che diventano amiche inseparabili sullo sfondo degli anni ’50. Qui dovranno affrontare diverse violenze e vivere nella miseria più assoluta, tra i confini di uno dei rioni napoletani. A ciascuna spetterà un destino diverso, segnato inesorabilmente dalla difficile condizione femminile dell’epoca.

Infine, proponiamo una serie per gli amanti del pallone e dell’idolo sportivo di tutti i napoletani. “Maradona: Sogno Benedetto” è una miniserie da 10 episodi che ripercorre la vita di quel che per molti era il miglior calciatore di tutti i tempi. Anche se i protagonisti non sono un gruppo di ragazzi difficili, le situazioni drammatiche e i momenti di alta tensione non mancheranno. Dunque, oltre a Mare Fuori, ecco 3 serie TV napoletane che amerai e non vedrai l’ora di consigliare ai tuoi amici.