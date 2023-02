Per far passare il mal di testa o per digerire dovresti comprare questo alimento al supermercato

Lo zenzero potrebbe essere un buon rimedio per far passare il mal di testa o per digerire - proiezionidiborsa.it

Hai voglia di utilizzare una spezia diversa dal solito per dare un tocco in più ai tuoi piatti? Ecco cosa dovresti comprare e perché..

Quando andiamo al ristorante cinese o giapponese è capitato diverse volte di trovare lo zenzero. Effettivamente è un alimento che nei ristoranti utilizzano per pulire la bocca dai sapori forti. Questo deriverebbe dal suo sapore pungente, che sembra essere quasi piccante. Oltre a svolgere però questa funzione, lo zenzero sembra adatto per essere integrato all’interno dell’alimentazione di ognuno di noi.

Valori nutrizionali dello zenzero

Da un punto di vista più chimico e nutrizionale, andiamo a vedere da cosa è composto e i suoi nutrienti. Su 100 grammi possiamo contare la presenza di:

78 g di acqua;

1,8 g di proteine;

0,75 g di grassi;

17 g di carboidrati;

2 g di fibre;

5 g mg di vitamina C.

Già a vedere i suoi valori nutrizionali possiamo dire che sembra ottimo. La presenza di vitamina C, anche in buone quantità, è una cosa che va a favore nostro. Sappiamo che questa è la vitamina principale per andare a rinforzare il sistema immunitario. Di conseguenza ci si aspetterebbe che l’assunzione di zenzero aiuta a ridurre i malesseri dovuti a raffreddamenti o influenze.

Per far passare il mal di testa o per digerire dovresti comprare lo zenzero

Oltre alla presenza della vitamina C e quindi delle sue funzioni, lo zenzero possiamo collocarlo in diversi benefici. Possiamo dire essere un alimento che lavora sul nostro corpo a 360 gradi, consentendoci così di stare bene.

I benefici

Partiamo con il primo beneficio che bisogna dare a questo alimento. È un potente antinfiammatorio. Ciò significa che, l’assunzione di zenzero, potrebbe portare alla riduzione di tutti quei processi infiammatori nel nostro corpo che spesso sono anche causa di malattie. Andrebbe poi anche a ridurre la nausea oppure vari dolori alle articolazione e ai muscoli. Un aspetto molto positivo che svolge lo zenzero, è quello di andare a favorire la digestione. Infatti chi ha problemi legati alla cattiva digestione potrebbe ritrovare molto sollievo.

Come utilizzare lo zenzero in cucina

In cucina sono diversi i modi con i quali possiamo utilizzare lo zenzero. Partiamo dal più semplice, che è quello che adotta anche la cucina cinese. Tagliare in modo fino delle fettine e mangiarle così, come se fosse uno snack. In realtà ultimamente, nei supermercati più forniti, troviamo lo zenzero anche in polvere. Infatti può essere utilizzato molto all’interno dei piatti. In particolar modo a chi piace il sapore deciso e pungente, potrebbe utilizzarlo proprio come spezia al posto di altre.

zeSe invece volessimo coccolarci un po’ la sera, non ci resta che preparare un’ottima tisana calda allo zenzero e limone. Soprattutto questa aiuta a digerire ma anche a rilassarsi. Infatti un’altra proprietà dello zenzero è quella di andare a ridurre il mal di testa. Dunque per far passare il mal di testa dopo una giornata stressante di lavoro o studio potremmo concederci una piccola pausa bevendo una bella tazza di tisana allo zenzero. Che dire, siete conviti ora ad andare al supermercato a comprare questo alimento?