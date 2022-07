L’estate è una stagione meravigliosa per organizzare cene all’aperto con amici e parenti. La convivialità e l’affetto delle persone care è il sale della vita, che rende indimenticabile ogni momento. Questi momenti sono solitamente suggellati da un brindisi ed è proprio qui che può accadere l’imprevisto.

Un brindisi troppo convinto, o un gesto inconsulto e il calice potrebbe urtarsi, facendo cadere il vino sulla tovaglia. Invece di considerare persa la nostra tovaglia, dovremo sapere che esiste un modo intelligente e molto efficace per risolvere il problema. Basterà eseguire pochi e semplici passaggi e la nostra tovaglia tornerà pulita come nuova. Ecco qual è il segreto.

Facilissimo togliere le macchie di vino rosso dalla tovaglia di cotone, camicie e tessuti con questi 2 trucchetti

Per rimuovere le macchie di vino rosso dalla tovaglia bianca, potremo utilizzare il percarbonato di sodio. Questo prodotto, oltre a sbiancare la tavoletta ingiallita del water, sarebbe davvero efficace sulle macchie. Infatti, è uno sbiancante naturale, perfetto, quindi, da utilizzare sui tessuti bianchi, come camicie o tovaglie.

Inoltre, rispetta l’ambiente e agisce anche a basse temperature.

Per togliere le chiazze di vino, basterà mettere in ammollo il tessuto da lavare, in acqua calda e percarbonato di sodio. Per stabilire le dosi, dovremo leggere le informazioni riportare sulla confezione.

Il prodotto agirà sulla macchia sciogliendo i residui di sporco e facendo tornare il bianco di un tempo.

Le regole per eliminare perfettamente le macchie di vino rosso

Le macchie di vino rosso, se trattate in modo sbagliato, potrebbero rimanere impregnate nei tessuti. Per evitare questo danno, sarà bene eseguire un’azione fondamentale per assicurarci un perfetto risultato finale.

Questo passaggio non dovrebbe mai mancare

Per far sì che un tessuto sporco di vino torni pulito come un tempo, infatti, bisognerà pretrattarlo. Per farlo, potremo utilizzare 2 prodotti che molti di noi acquistano normalmente al supermercato.

Stiamo parlando dell’acqua frizzante e del vino bianco.

Tamponare le macchie con l’acqua frizzante, infatti, sarà un ottimo trattamento d’urto per pretrattare le macchie di vino rosso. A contatto con la macchia, infatti, l’acqua frizzante ci aiuterà a rimuovere gli aloni, restituendoci i nostri tessuti puliti.

Altrimenti si potrebbe provare anche con il vino bianco. Sembra impossibile, infatti, ma il vino bianco potrebbe aiutarci a eliminare le macchie di vino rosso.

Per l’esattezza, bisognerebbe versare un po’ di vino bianco sulla macchia di vino rosso ancora fresca. Dopodiché, basterebbe aggiungere del bicarbonato, e lasciare agire.

In seguito metteremo il tutto in lavatrice, per il consueto lavaggio. Con questi trucchetti sarà facilissimo togliere le macchie di vino rosso dalla tovaglia e sui tessuti bianchi.

I capi saranno bianchi come nuovi e le macchie saranno solo un brutto ricordo.

Lettura consigliata

Pavimenti splendenti e igienizzati in 5 minuti senza troppa fatica grazie a questo detergente naturale che elimina sporco e batteri