Si pensa sempre a come poter sbiancare le pareti interne del water, senza pensare che anche il suo esterno tende ad ingiallirsi. Con il passare del tempo e con l’utilizzo di detersivi aggressivi, infatti, può capitare che il copriwater assuma una colorazione tendente al giallo.

Questo può accadere principalmente per 2 motivi. Può accadere perché la tavoletta è fatta di un materiale scadente che, con l’usura, si rovina; altrimenti accade perché abbiamo usato detergenti troppo aggressivi e corrosivi, come la candeggina.

Detto questo, bisogna anche ammettere che far tornare il proprio water alla bellezza di un tempo, non è poi così difficile. Basta mischiare gli ingredienti giusti e il gioco è fatto. Vediamo subito come fare.

Per sbiancare la tavoletta ingiallita del nostro water e farla sembrare nuova dobbiamo solo mischiare questi 3 prodotti

Spesso, dunque, ci concentriamo solo sul come pulire l’interno del nostro WC. Le pareti, infatti, si sporcano con aloni e righe grigi, scuri o gialli, e il risultato è che la tazza sembra destinata a rimanere sporca.

In realtà, abbiamo visto che, per ottenere water e sanitari finalmente bianchi come la neve, basterebbe questo sgrassatore fai da te senza candeggina né limone.

Per sbiancare la tavoletta esterna, invece, avremo bisogno solo di 3 ingredienti. Ci serviranno 100 ml di aceto bianco, mezzo limone e del sale fino.

Ecco come preparare questa favolosa miscela sbiancante

Versiamo in un contenitore 100 ml di aceto bianco, in cui spremeremo anche il succo di mezzo limone.

A questo punto immergiamo una spugnetta nella soluzione, strizziamola e passiamola sulla tavoletta, per bagnare quest’ultima. Sulla tavoletta, quindi, spolveriamo una manciata di sale fino e lasciamo che il tutto agisca per circa 30 minuti.

Quando il sale si sarà sciolto, potremo passare la nostra spugna sulla tavoletta, insistendo nei punti che ci sembreranno più gialli. Attenzione, però, a non sfregare troppo violentemente, altrimenti finiremo per segnare il nostro copriwater. In questo modo, otterremo un water totalmente pulito e bianco. Ecco perché per sbiancare la tavoletta ingiallita del nostro water e farla sembrare nuova dobbiamo solo mischiare questi 3 prodotti.

Un’altra soluzione contro le macchie

Un altro rimedio molto efficace è a base di percarbonato di sodio. Si tratta di ingrediente bianco in polvere, molto noto per le sue proprietà sbiancanti.

Per utilizzarlo, dovremo semplicemente versare in una ciotola 10 cucchiai di acqua fredda e altri 5 cucchiai di percarbonato. Dopo aver mescolato il tutto, otterremo una pasta pulente che dovremo stendere sul nostro copriwater. Anche questa volta dovremo lasciare agire il prodotto per almeno 30 minuti, dopodiché potremo toglierlo e ammirare il risultato.