Una delle zone della casa più sporche in assoluto è quella del pavimento. Stando alle parole degli esperti, i pavimenti delle nostre case sarebbero popolati ogni giorno da milioni di germi e batteri. Basti pensare allo sporco, visibile e non, proveniente dalla suola delle nostre scarpe, la quale ogni giorno viene a contatto con ogni tipo di superficie. Tutto ciò, ovviamente, aumenta ancora di più per chi vive con animali domestici in casa.

Per tutti questi motivi è fondamentale prendersi cura della pulizia dei nostri pavimenti, per la nostra salute e per quella dei nostri cari. Dalla pandemia, però, sono tantissime le persone che hanno iniziato a crearsi in totale autonomia i detergenti per la pulizia della casa. Facendo alcuni calcoli, infatti, si arriverebbe a risparmiare tantissimo.

Nello specifico, oggi vedremo come preparare un potentissimo detergente pulente e disinfettante. In soli 5 minuti renderà i nostri pavimenti lucidissimi, puliti e perfettamente igienizzati.

Tutto questo grazie alla presenza di un ingrediente segreto, molto amato per le sue potenzialità.

Pavimenti splendenti e igienizzati in 5 minuti senza troppa fatica grazie a questo detergente naturale che elimina sporco e batteri

Ancora prima di disinfettare il pavimento, è necessario liberarlo dai residui di sporco più evidenti, quelli visibili. Sembra banale, ma se non elimineremo questo sporco con una prima passata di aspirapolvere o con la scopa, nessun detergente sarà efficace.

Ecco cosa ci servirà per preparare il detergente perfetto

1,5 litri d’acqua;

40 ml d’aceto;

30 grammi di scaglie di sapone di Marsiglia;

40 ml di alcol denaturato.

Soprattutto durante la pandemia, infatti, gli scaffali dei supermercati in cui era posizionato l’alcol denaturato si svuotavano alla velocità della luce. Il prodotto, infatti, era ed è utilizzato per disinfettare le superfici ed è per questo che lo utilizzeremo.

Mischiando gli ingredienti, otterremo una soluzione altamente pulente, che ci garantirà pavimenti splendenti e igienizzati in 5 minuti. Specifichiamo, però, che questo prodotto andrebbe utilizzato su pavimenti resistenti, come quelli di ceramica o gres.

Per lavare il parquet, invece, potremo utilizzare i trucchetti più consigliati dagli esperti per rendere l’ambiente profumato, anche in presenza di animali domestici.

Lettura consigliata

Asciugamani di spugna finalmente morbidissimi e profumati in 2 mosse con questo ingrediente che neutralizza i cattivi odori