La frutta è un componente fondamentale della cucina, soprattutto in estate. Fa parte di una tradizione alimentare ormai consolidata nella dieta mediterranea, che prevede il consumo di prodotti stagionali. Molti amano mangiare frutta a fine pasto e non solo. Infatti, essa è anche un ottimo spuntino sia di mezza mattinata che nel pomeriggio. Ma della frutta non è buona solo la polpa: molte volte anche la buccia è altrettanto importante. Spesso a fine giornata ci si ritrova però con il cestino dei rifiuti pieno di questi scarti.

In verità è una follia buttarli! Le bucce d’arancia in particolare sono un vero tesoro dai mille possibili usi diversi. Non solo per spremute o preparazioni sfiziose, o non per liquori e concime ma ecco come usare le bucce di questo frutto e i veri segreti che le persone più furbe utilizzano! Anzitutto bisogna considerare una cosa interessante: le bucce d’arancia contengono circa tre volte le vitamine contenute nella polpa. Un vero patrimonio che andrebbe sprecato se non si sapesse come utilizzarlo.

Intanto, un trucco molto semplice. Per riutilizzare in cucina le bucce d’arancia basta metterle in forno per un po’ in modo da farle seccare. Si possono anche mettere al sole qualche giorno o, d’inverno, vicino alle molle del caminetto acceso. Quando assumeranno un colore scuro e brunito, saranno pronte per essere macinate in un frullatore a lame. Questo servirà per ottenere una polvere grossolana da poter usare come guarnizione per dolci, gelati e quant’altro.

Non per liquori e concime, ma ecco come usare le bucce d’arancia in cucina e non solo

Un altro grande trucco per utilizzare le bucce d’arancia è quello di farne un estratto. È molto semplice: basta farle bollire per 15 minuti in una pentola d’acqua. Poi bisogna far raffreddare naturalmente. A questo punto, con l’aiuto di un imbuto e di un colino, il liquido color giallo opaco che si sarà formato andrà versato in una bottiglietta spray. Questo estratto è quasi miracoloso. Ha ben tre funzioni: in primis sarebbe un eccellente antizanzare. Basta spruzzarlo sulla pelle e terrà lontani i fastidiosi insetti.

Poi, si può usare come repellente per i parassiti delle piante. Spargendolo sulle foglie si terranno lontani acari, insetti e altri ospiti indesiderati. Infine, è un eccellente lucidante per legno. L’estratto, passato su mobili e ripiani, li pulisce e li disinfetta, oltre a donare un fresco profumo d’arancia. Tutto questo grazie al potere quasi miracoloso dell’acido citrico e delle vitamine contenute nelle bucce! Insomma, dalla pulizia alla lucidatura fino alla protezione contro le zanzare, le bucce d’arancia sono davvero versatili. La prossima volta bisogna ricordare di conservare le bucce d’arancia e di farne buon uso!

