Soprattutto in questi mesi di caldo afoso è una fortuna avere un angolo verde in cui rilassarsi. Starsene stesi all’ombra degli alberi, cullati dal canto delle cicale con un bicchiere da sorseggiare in mano. Un vero sogno tramutato in realtà per chi ha un giardino da potersi godere liberamente. Ma per poterlo sfruttare al meglio è importante scegliere le piante adatte. Quelle più resistenti alle intemperie, ma anche piante che stiano bene accostate tra loro.

Il giardino mediterraneo è proprio quello che fa al caso nostro se vogliamo stupire tutti. Le piante che in genere vengono considerate maggiormente sono tutte molto longeve. Non richiedono molte cure e creano l’atmosfera perfetta per un giardino straordinario. Se stiamo pensando di trasformare il nostro angolo di terreno in un giardino, sono queste le piante su cui puntare.

Non solo pergolati e decorazioni, ecco quali alberi piantare per un giardino mediterraneo rigoglioso e da sogno

Uno degli alberi perfetti per un giardino mediterraneo è sicuramente il melograno. Non solo abbellirà il nostro angolo di verde, ma potremo raccoglierne i suoi succulenti frutti. Tra l’altro, questo albero cresce molto bene anche in vaso, se vogliamo tenerlo anche in balcone. Ma quello che non può assolutamente mancare se viviamo in una zona mite è l’ulivo. In base alla specie, questo albero può adattarsi anche a climi un po’ più rigidi. Incredibilmente decorativo, farà un figurone all’ingresso vicino al cancello. Magari possiamo esaltarlo puntandoci una luce solare che di notte creerà un’atmosfera magica.

Creare ombra con stile col verde

Quello che viene definito giardino mediterraneo ha sicuramente l’ombra tra gli scopi principali. Le piante devono fare da decorazione, ma creare anche un ambiente vivibile anche nelle ore calde. Per questo motivo possiamo optare per alberi di gelso, carrube o un bellissimo tiglio. Crescono molto rigogliosi e carichi di foglie che ci garantiranno la nostra amata ombra. Al limite della recinzione possiamo optare per un bellissimo arbusto di cappero. Questa pianta a tendenza ricadente cresce anche nelle zone più impervie e ci regala anche fiori stupendi da ammirare. Per finire, creiamo un piccolo angolo decorativo con sassi, pietre o anche un laghetto. Intervalliamo qualche aiuola di ginestra ed ecco fatto, respireremo odore di mare e vacanza per tutto l’anno.

Insomma, non solo pergolati e decorazioni sono obbligatorie se vogliamo un giardino incredibile. La progettazione del verde è davvero molto importante per avere un risultato spettacolare. Dopo aver pensato a tutti gli alberi e le piante, passiamo alle decorazioni più significative. Meglio ancora se utilizziamo materiali di riciclo come vasi rotti o vecchie damigiane. Così il nostro giardino mediterraneo sarà anche più attento all’ambiente.

