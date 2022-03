Conquistare amici e parenti con un dolce facile e veloce? Con la cheesecake non si sbaglia mai! Una base ai biscotti sbriciolati, friabile e golosa, con una distesa di crema al formaggio che regala quel tocco di “cremosità”, buono da leccarsi i baffi. Un dolce semplice ma ricco di bontà.

Della cheesecake esistono numerosissime versioni.Per una preparazione più leggera ma soprattutto senza uova, burro e latte la ricetta che presenteremo oggi è perfetta.

Ovviamente, non stiamo parlando di un dolce senza zucchero, ma sicuramente l’assenza di alcuni ingredienti lo renderà più leggero e possibilmente anche meno calorico. Tutto dipende dai prodotti che sceglieremo, se con o senza zuccheri.

Per chi volesse sperimentare una cheesecake al cioccolato bianco, ecco la ricetta che ha fatto impazzire il Mondo. Si prepara con soli 3 ingredienti e ci farà fare un figurone in pochi minuti.

Per la facilissima cheesecake senza burro, uova e latte ci vorranno appena 10 minuti.

Di seguito, tutto l’occorrente.

Ingredienti per la farcia

150 g di yogurt greco senza lattosio, 0% di grassi;

250 g formaggio spalmabile senza lattosio;50 g zucchero a velo;

1 bacca di vaniglia;

125 ml di yogurt alla vaniglia senza lattosio.

Per la base

250 g di biscotti secchi al cioccolato;

100 ml di acqua.

Facilissima cheesecake senza burro, uova e latte pronta in 10 minuti per stupire gli ospiti con un dolce goloso ma più leggero. Preparazione

Come ogni cheesecake che si rispetti bisognerà innanzitutto tritare i biscotti con l’aiuto di un mixer. Mescolarli con l’acqua fredda. Ci vorranno un paio di minuti.

Una volta tritati i biscotti, bisognerà preparare la base della cheesecake. Trasferire l’impasto di biscotti in una pirofila e livellare con un cucchiaio. A questo punto, riporre in freezer e lasciar riposare per 7-8 minuti.

Intanto, bisognerà preparare la farcia. In una ciotola mescolare il formaggio e lo yogurt. Poi, aggiungere lo zucchero a velo. Una volta amalgamati questi 3 ingredienti, aggiungere la bacca di vaniglia e lo yogurt a vaniglia per rendere l’impasto più cremoso.

Successivamente, tirare fuori la base e versarci sopra la farcia. La cheesecake è pronta. Basteranno 10 minuti per prepararla.

Ora, bisognerà lasciarla riposare in frigo per renderla più compatta. Prima di servire, decorare con frutti di bosco a volontà.

Lettura consigliata

Millefoglie con la crema ancora più buono grazie a questi velocissimi segreti rubati agli chef per averlo sempre friabile e goloso