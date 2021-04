Solo 3 ingredienti per una torta eccezionale che sta facendo impazzire il mondo, pronta in pochi minuti

Leggera come una nuvola, questa torta speciale sarà apprezzata sia dai bambini che dagli adulti, dopo un solo morso.

Con soli 3 ingredienti, la ricetta di oggi rientra nel lungo elenco di dolcezze pronte in pochi minuti. Per scoprirne subito un’altra, si consiglia di cliccare QUI.

Facilissima da preparare, la ricetta che la Redazione vuole proporre ai Lettori si chiama “Japanese Cotton cheesecake“. Una prelibatezza che arriva dall’Oriente e che ha incantato tutti in poco tempo. Di questa torta esistono diverse versioni. La ricetta riportata di seguito ha avuto un successo planetario grazie ad un video su Youtube di qualche anno fa, diventato virale con più di 2 milioni di visualizzazioni.

A dire il vero, non è la ricetta tradizionale del dolce giapponese che prevede ben più ingredienti e che affonda le sue radici nel primi anni ’70.

Questa versione, però, è da provare assolutamente, non solo perché è una preparazione senza glutine ma perchè è anche sofficissima e veloce.

Ingredienti

a) 3 uova;

b) 120 g di cioccolato bianco;

c) 120 g di crema spalmabile al formaggio.

Uova, cioccolato bianco e crema al formaggio, questo è tutto quello che serve per creare una bontà tutta da assaporare.

Innanzitutto, separare i tuorli dagli albumi. Inserire gli albumi in una ciotola e riporla in frigo.

Far sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco, tagliato a pezzetti. Intanto, accendere il forno ed impostarlo a 170 gradi per 6 minuti.

A questo punto, si dovranno montare a neve gli albumi, possibilmente con l’aiuto delle fruste elettriche.

Successivamente, mescolare energicamente il cioccolato fuso fin quando non diventa una crema quasi spumosa. Dopo, aggiungere il cioccolato agli albumi.

Unire alla crema di formaggio i tuorli e mescolare con cura. Aggiungere la crema di cioccolato ed albumi e amalgamare gli ingredienti.

Prendere una teglia e versare un centimetro di acqua bollente al suo interno. Prendere una tortiera, rivestirla di carta forno e versare l’impasto. A questo punto, inserire la tortiera all’interno della teglia con l’acqua e infornare.

Far cuocere per 15 minuti a 170 gradi e poi ancora 15 minuti ma a 160 gradi.

Per un tocco più goloso, cospargere di zucchero a velo prima di servire ed il gioco è fatto.

Duque, bastano solo 3 ingredienti per una torta eccezionale che sta facendo impazzire il mondo, pronta in pochi minuti.