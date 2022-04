Povero Will! Un ceffone e via. Il Mondo gli è crollato addosso e non è solo un modo di dire. Il cinema sostanzialmente lo ha messo alla porta. Bisognerà vedere, infatti, se dopo l’esclusione dalla competizione degli Oscar per i prossimi 10 anni, qualche regista penserà ancora a lui. Ma non è tutto. Oltre alla carriera che potrebbe essere molto compromessa ci si mette anche la vita privata. Proprio lei, la moglie Jada Pinkett avrebbe mandato fuori casa il maritino. Si tratta di un pugno in faccia a Will Smith da parte di chi si sarebbe aspettato.

I fatti

Giusto per fare rapida memoria, tutto è iniziato la notte degli Oscar del 27 marzo. Una serata dal doppio risvolto. Una statuetta per Will Smith come migliore attore e poi l’arrivederci da qui ai prossimi dieci anni. La «punizione» fa seguito al gestaccio dell’attore contro il comico Chris Rock. Un pugno istintivo e d’impeto come reazione alle parole di Chris che avrebbe offeso Jada. Nel mirino la testa rasata a zero sulla quale avrebbe ironizzato il comico, ignaro del problema di alopecia della donna. Da qui è iniziata la de-escalation della notorietà dell’ex Principe di Bel-Air.

Ci sembra un’esagerazione, visto che l’attore si è scusato e mortificato pubblicamente per il gesto improprio. Tuttavia, si sa l’America non perdona. E la moglie nemmeno. Anche se forse sarebbe stato più logico stare accanto al marito in questo periodo. Però, i panni sporchi di famiglia, non li conosciamo a fondo. Quindi potrebbe trattarsi di una sorta di punto limite travalicato che ha portato Will fuori anche dalla propria dimora privata.

Pugno in faccia a Will Smith che rimane sempre più solo, con la moglie pare sia tutto finito

Dopo il silenzio degli ultimi giorni, Will Smith è stato visto solo all’aeroporto di Mumbai in India. Pare sia diretto dal suo amico Sadhguru, Yogi indiano titolare di un ashram (luogo di meditazione). Qui, l’attore che nel 2007 fu definito il «più potente di Hollywood», pare trascorrerà un po’ di tempo. Si tratterebbe di un periodo di riflessione, avrebbe detto Jada. Insomma, lo ha mandato in esilio per purificarsi l’animo.

La consorte avrebbe dichiarato che si tratta di un «profondo processo di guarigione», riferendosi all’ ex (?) marito. Così dal clamore mondiale, il talento di uno degli interpreti di maggior rilievo internazionale, passa al silenzio profondo. Lontano da tutto e tutti per riflettere sugli errori del passato che potrebbero non essere solo relativi alla notte degli Oscar. La reazione di Jada, purtroppo ci fa pensar male.

