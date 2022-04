Stirare può essere un’attività molto noiosa. La gran parte delle persone odia passare ore e ore a cercare di eliminare le pieghe di una camicia o di un pantalone. Ecco perché negli ultimi anni il web si è scatenato. Siti e blog si sono riempiti di consigli e tecniche che permettano di avere vestiti senza una piega ma senza l’uso del ferro da stiro.

Malgrado alcune si siano rivelate davvero utili e funzionanti, ci sono capi d’abbigliamento che non possiamo evitare di stirare. Stiamo parlando di specifiche tipologie di tessuto, che non si possono presentare con pieghe e grinze. Questo ci farebbe apparire trasandati e sciatti. Allora, come stirare alla perfezione camicie, pantaloni e vestiti perdendo soltanto per ciascuno 2 minuti del nostro tempo?

Con questo trucco saremo capaci di ridurre drasticamente i tempi dedicati a quest’attività con risultati fantastici. Allora, è arrivato il momento di impararlo. Al contempo, ricordiamo anche i consigli su come stirare perfettamente le maniche delle camicie.

La stiratura di una camicia può portare via moltissimo tempo, specialmente per coloro che non hanno dimestichezza con il ferro. In realtà, quello che conta veramente è la tipologia di tessuto. Ci sono materiali che risultano essere complessi da stirare e per i quali basta un errore per rovinarli. Ecco perché per prima cosa dovremmo leggere bene le indicazioni sull’etichetta.

Come stirare alla perfezione camicie, pantaloni e vestiti eleganti senza una piega in soli 2 minuti grazie a questa tecnica stupefacente e semplicissima

Rayon, acetato, seta, acrilico devono essere stirati ancora umidi e sempre al rovescio. Per essere ancora più sicuri, meglio interporre una pezza di lino tra il vestito e il ferro. Stessa cosa vale per il nylon e il poliestere. In più, è bene fare molta attenzione alle cuciture che non devono essere schiacciate.

Il secondo consiglio consiste nell’usare il ferro a una temperatura media, ma con il vapore acceso. Questo permetterà di avere una buona potenza ma senza rischiare di creare aloni. Una volta prese tutte queste precauzioni, è il momento di mettere in pratica la nostra tecnica.

Esperti nell’arte della stiratura si sono accorti di due cose. La prima è che, utilizzando una maggiore pressione subito dopo aver premuto sul pulsante del vapore, si eliminano pieghe profonde in una passata. La seconda è che passando il ferro con movimenti circolari aumenta l’efficacia della stiratura. Quindi, il trucco è creare dei piccoli circoli col ferro mentre lo passiamo sul tessuto. In pochi minuti avremo superato la prova e il vestito sarà pronto per essere indossato.

