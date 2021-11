Il Natale è alle porte e tra impegni vari e giornate frenetiche, siamo alla costante ricerca di decorazioni e luminarie per dare quel tocco in più alla nostra casa. In giro per negozi, la scelta, è infinita e alle volte poco variabile.

Dunque, come possiamo fare per rendere le nostre decorazioni uniche ed inimitabili?

Ecco che possiamo ricorrere al fai da te per portare un po’ di fantasia alle nostre decorazioni. Possiamo davvero sbizzarrirci nel realizzare elementi d’arredo unici ed inimitabili. Spesso sono sufficienti pochi elementi che abbiamo già in casa per riprodurre in maniera ecologica qualcosa di nuovo e personalizzato. È il caso della ghirlanda di Natale. Che sia da esterno o da interno, possiamo abbellire la nostra porta d’ingresso con fantasia e colore.

Facile, colorata e profumatissima, ecco come realizzare una ghirlanda di Natale da far invidia a tutto il vicinato

La ghirlanda di Natale, insieme ad albero e Presepe è tra le decorazioni più diffuse del periodo. Tra tradizioni e leggende, la ritroviamo da qualche anno anche nei nostri usi e costumi. Ovviamente possono essere di diverse dimensioni e stili, aperte o circolari. Possono essere fatte con diversi materiali, naturali o meno: dalle pigne ai campanellini, dalle bacche ai tessuti.

In questa guida, andremo a creare la classica ghirlanda di forma circolare da appendere davanti alla nostra porta d’ingresso.

In questo caso, andremo a realizzare una ghirlanda utilizzando dei rami secchi. Andiamo a vedere cosa ci serve per realizzare la nostra ghirlanda di Natale:

Rami secchi;

2 arance essiccate;

2 pompelmi essiccati;

due limoni essiccati;

4 bastoncini di cannella;

Stoffa (a strisce del colore che preferiamo);

Colla a caldo;

Anice stellato.

Profumi magici

Il procedimento comincia almeno 48 ore prima dell’assemblaggio, tempo che servirà alla nostra frutta per essere “lavorabile”. Come procedere:

Prima di iniziare dobbiamo essiccare in forno le nostre arance, i limoni e il pompelmo;

Tagliamo dunque a fette di uno spessore di 4 mm i nostri agrumi, posizioniamoli su una teglia ricoperta con carta forno e cuociamoli in forno preriscaldato a 150°;

Le lasciamo essiccare 10 minuti per ogni lato;

Sforniamo i nostri agrumi e lasciamoli ad asciugare in un luogo caldo, per 48 ore;

Quando gli agrumi saranno pronti, possiamo iniziare ad intrecciare i rami secchi dando vita alla struttura della ghirlanda;

Con la colla a caldo, incolliamo le fettine di agrumi a strati, l’anice stellato e i bastoncini di cannella;

Con la stoffa possiamo creare un nastrino e apporlo al centro della nostra ghirlanda con della colla a caldo;

Possiamo infine appendere alla nostra porta d’ingresso la nostra profumata e colorata ghirlanda.

