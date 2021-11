Ci sono dei capi, degli abiti e degli stili che segnano in modo specifico e preciso una singola generazione. Ma come spesso accade, queste tendenze tendono a sparire per qualche anno per poi tornare e scoppiare su passerelle e vetrine. Infatti, come ben sappiamo, la moda non finisce mai di stupirci. E, soprattutto, si ispira in continuazione al passato per proporre nuovi look e nuove idee. Per questo motivo, ci basterà conoscere i vecchi abiti del passato che gli stilisti stanno proponendo e indossarli nuovamente per ricordare i tempi andati.

Altro che tubini o giacche, è questo il capo del passato più in voga del 2022 che farà sognare

Come ben sappiamo, quindi, la moda fa dei grandissimi giri per poi tornare con vecchie tendenze anni dopo. Già in questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo spiegato come la moda torni sempre prima o poi. E qui, infatti, avevamo indicato un paio di scarpe favoloso degli anni Novanta, tornato finalmente di tendenza. Oppure, in un altro articolo, avevamo spiegato come questo look anni Sessanta, che tantissimi adoravano e sognavano ancora, sia finalmente tornato di moda. Oggi continuiamo con la descrizione dei capi che sono tornati a bussare alla porta della moda ed evidenziamo la bellezza di uno in particolare, che sicuramente molti saranno felici di indossare. Stiamo parlando dell’abito farfalla. Infatti, altro che tubini o giacche, è questo il capo del passato più in voga del 2022 che farà sognare.

Abito farfalla, il must have degli anni Duemila è finalmente tornato in auge pronto per essere indossato nella primavera del 2022

Sembra incredibile, ma il capo che vedremo scoppiare come non mai durante la primavera del 2022 è l’abito farfalla. Forse pochissimi se lo aspettavano, data l’eccentricità e la particolarità di questo vestito. Eppure, è proprio così. La farfalla, infatti, sin dall’antichità, ha sempre simboleggiato rinascita e miglioramento. E, proprio per questo motivo, ora viene usata dagli stilisti per augurare a tutti una stagione più florea e felice. In questo caso, però, non parliamo solo di vedere farfalle su abiti e vestiti. Vedremo proprio il capo prendere la forma di questo animale in modo davvero eclettico. Direttamente dagli anni Duemila, quindi, durante i quali questo stile aveva fatto breccia nel cuore di tutti, ora possiamo riappropriarci di un look che sicuramente a molti mancava. L’originalità, l’allegria e l’eccentricità di questo capo sicuramente non potranno passare inosservate in alcun modo.

