Che bello il Natale: lucine colorate, alberi addobbati, atmosfere profumate, aria di famiglia.

Certo è che, il Natale, rappresenta anche il fatidico scambio di doni. Difatti, alla costante ricerca del regalo ‘ideale’, impieghiamo ore, giorni, settimane, per trovare quello perfetto.

Un conto alla rovescia che ci accompagna fino alla Vigilia, i doni di Natale, rappresentano per noi una vera e propria sfida. Perché si sa, al giorno d’oggi, tutti abbiamo tutto, quindi trovare quell’unico oggetto che ci manca è davvero una sfida ardua. Se unita al risparmio poi, la situazione si complica ancor di più.

Perché la parola d’ordine è stupire i nostri amici con idee nuove e sensazionali.

In aiuto ci viene il fai da te, con cui possiamo sbizzarrire la nostra fantasia nel creare regali ad hoc, di tendenza e ricchi di stile.

2 fantastiche idee low cost per creare un oggetto di design da regalare a Natale più 1 d’ispirazione

Il fai da te, ci permette di creare regali che non passano mai di moda poiché pensati e realizzati con amore e fantasia.

Niente panico, dunque. Armiamoci di pazienza e mettiamoci a lavoro.

Per partner, amici o familiari fumatori, possiamo cimentarci nella realizzazione di un oggetto di design, personalizzato e unico nel suo genere: un posacenere. Regalo che proprio non può mancare nelle case dei fumatori, è interessante poiché, nel caso di non fumatori, può essere usato come portaoggetti.

Il DAS

Tra i materiali che possiamo adoperare per creare il nostro posacenere, c’è il DAS. Grazie all’ausilio di questo malleabile materiale, possiamo davvero sbizzarrirci nella lavorazione, ottenendo la forma che più preferiamo.

Come passaggio primario diamo forma al posacenere, aiutandoci con le mani. In seguito, con un altro pezzettino di DAS, creaiamo una striscia da attaccare alla base. Usiamo poi una penna a biro per fare pressione in modo da lavorare il bordo così da ottenere gli spazi su cui appoggiare la sigaretta. Infine lo lasciamo asciugare per almeno 24 ore, per poi riprenderlo, colorarlo e decorarlo con la nostra fantasia e con i colori a tempera.

Scatoletta di tonno

Possiamo poi realizzare un posacenere con una comune scatoletta di tonno.

Vediamo come fare.

Abbiamo bisogno di una scatoletta di tonno, della pasta sintetica tipo fimo e dei colori acrilici.

Laviamo accuratamente e lasciamo ad asciugare la scatoletta di tonno. Limiamo poi, con le dovute accortezze, le parti taglienti. A questo punto, possiamo iniziare a lavorare il fimo, rendendolo modellabile ricoprendo la nostra scatoletta. Possiamo davvero sbizzarrirci con la fantasia, tra colori e sfumature. A lavoro ultimato, possiamo effettuare la fase di asciugatura anche all’aria aperta. Ovviamente possiamo poi procedere nella finitura e colorazione del nostro posacenere.

Dunque, con un pizzico di fantasia possiamo realizzare 2 fantastiche idee low cost per creare un oggetto di design da regalare a Natale più 1 d’ispirazione.

Un tocco d’eleganza

Se i destinatari del nostro dono fossero fumatori o apprezzano il whiskey, potremmo pensare di regalare un’elegante composizione ad hoc.

Possiamo, per esempio, acquistare un bicchiere personalizzato, un buon sigaro, una barretta di cioccolato fondente e una bottiglia mignon di whiskey. Dunque, usare il bicchiere come base, personalizzarlo magari con dei chicchi di caffè tostato e adagiarci dentro i nostri tre elementi.