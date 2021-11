Se qualcosa non cambia, il prossimo anno per tutti i correntisti italiani ci saranno pessime sorprese. Non bastano i rincari di gas e luce, anche i risparmi lasciati sul conto corrente rischieranno di erodersi. Infatti ci sono bruttissime notizie per i conti correnti per una tassa occulta in arrivo nel 2022. Questa si sommerà alla stangata che il prossimo anno ci riserverà. Infatti non rincareranno solamente luce e gas, ma anche molti beni di consumo.

Molte associazioni di categoria hanno lanciato l’allarme. Secondo L’Unione Nazionale dei Consumatori c’è una super stangata in arrivo per tutte le famiglie italiane che costerà fino a 1.087 euro. L’associazione ha calcolato che per una famiglia di 4 persone i rincari di beni e servizi possano costare fino oltre 1.000 euro. Questi rincari saranno più o meno dello stesso tenore per una famiglia di 3 persone, ovvero 2 genitori e un solo figlio.

Bruttissime notizie per i conti correnti per una tassa occulta in arrivo nel 2022

La colpa ovviamente è dell’inflazione. L’uscita dalla crisi economica a seguito della pandemia ha portato un forte rimbalzo delle economie ma anche una fiammata dei costi dei beni. Da mesi i prezzi delle materie prime, in particolare dell’energia, stanno salendo senza sosta. Questi rincari si ribaltano sui beni e sui servizi.

L’inflazione colpisce il portafoglio delle famiglie in due modi diversi contemporaneamente. L’aumento dei prezzi comporta più denaro per acquistare beni e servizi. Inoltre l’inflazione fa perdere di potere d’acquisto i risparmi lasciati sul conto corrente.

In Italia a ottobre il tasso di inflazione annuale è stato calcolato al 3,1%. Se questo livello si manterrà tale per il prossimo anno, allora i risparmi degli italiani sui conti correnti perderanno il 3% di potere d’acquisto. Infatti con un’inflazione al 3%, quello che a inizio dell’anno si può comprare con 1.000 euro alla fine dell’anno costerà 1.030 euro. Tuttavia il denaro lasciato sul conto corrente non si sarà rivalutato del 3%. Anzi considerando le commissioni si sarà ridotto. Quindi di fatto l’inflazione fa perdere di potere d’acquisto tutti i soldi lasciati sul conto corrente in modo infruttuoso.

Come evitare questa tassa occulta

La soluzione è lasciare meno soldi possibile sul conto corrente, solo quelli strettamente necessari. Ecco quanti soldi tenere sul conto corrente come risparmio personale per non avere problemi. Il denaro non strettamente necessario alle spese quotidiane può essere impiegato in investimenti anche di brevissimo termine. I conti di deposito potrebbero essere una soluzione. Ecco il migliore conto di deposito in assoluto per fare fruttare i soldi ottenere un rendimento sicuro e averli sempre immediatamente disponibili.