Preparare il pranzo di Natale può essere davvero stressante. Dover cucinare tutto la mattina stessa, oppure la sera prima, rischia di essere un’impresa impossibile. Per questo è bene che troviamo un modo per rendere più sostenibile la preparazione.

Oggi daremo un consiglio utile proprio per aiutarci a fare tutto in tempo senza affanni. Lo faremo consigliando una ricetta deliziosa che possiamo fare in anticipo. In questo modo garantiremo tanta qualità al pranzo senza fare le cose all’ultimo momento. Dunque, facciamoci trovare preparati al pranzo di Natale con questo piatto favoloso da cucinare con largo anticipo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

Prepariamo delle patate arrosto con polenta e timo. Per questa ricetta avremo bisogno di pochi ingredienti:

2 chili di patate sbucciate e tagliate a pezzi grandi;

3 cucchiai di polenta;

8 spicchi d’aglio schiacciati;

8 rametti di timo fresco;

1 cucchiaino di sale;

7 cucchiai di olio d’oliva;

2 cucchiai di aceto balsamico;

sale a piacere;

pepe nero a piacere.

Facciamoci trovare preparati al pranzo di Natale con questo piatto favoloso da cucinare con largo anticipo

Come prima cosa mettiamo a scaldare il forno a 200 gradi. Mettiamo le patate in una grande casseruola, rovesciamo dell’acqua fredda e aggiungiamo il sale. Portiamo tutto ad ebollizione e facciamo sobbollire fino a quando le patate sono morbide.

Nel frattempo versiamo 5 cucchiai di olio in una teglia grande e poco profonda e scaldiamola in forno.

Scoliamo le patate e lasciamole asciugare per qualche minuto. Mettiamola in ciotola con la polenta ed aggiungiamo sale quanto basta.

Ora prendiamo la teglia dell’olio dal forno e trasferiamo le patate con polenta, girandole pian piano per intingerle bene nell’olio. Mettiamo il vassoio nel forno e cuociamo per 40 minuti, girando le patate di tanto in tanto.

In una piccola ciotola uniamo il resto dell’olio con l’aceto balsamico, gli spicchi d’aglio, le foglie di timo, un po’ di sale e pepe nero appena macinato. Mescoliamo e mettiamo da parte.

Una volta passati i 40 minuti tiriamo fuori dal forno e schiacciamo delicatamente le patate. Poi rimettiamo a cuocere per altri 15 minuti.

Rimuoviamo le patate dal forno e versiamoci sopra la miscela con l’aceto. Rimettiamo un ultima volta in forno e cuociamo per un altro quarto d’ora. Poi rimuoviamo e mettiamo in un contenitore.

Chi invece vuole preparare un po’ di pollo a Natale potrebbe essere interessato alla grandiosa e semplice ricetta per fare il pieno di ferro e di proteine nobili.