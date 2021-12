I biscotti piacciono un po’ a tutti. Se poi sono fatti in casa allora diventano davvero irrinunciabili. Sia perché ci ricordano quelli caldi appena sfornati delle nostre nonne, sia per la loro genuinità. Purtroppo, però, chi soffre di diabete si sente spesso preclusa la possibilità di gustarli.

In effetti, gli zuccheri contenuti sono un ostacolo importante per chi deve tenere sotto controllo i propri livelli di glicemia. Per questo spesso dobbiamo sacrificarci ascoltando il parere medico più che il palato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In ogni caso, con qualche piccolo accorgimento in fase di preparazione possiamo realizzare in casa dei gustosi biscotti adatti ai diabetici. Il segreto sta nell’utilizzo dei giusti ingredienti che ci permettano di mantenere il carico glicemico su livelli accettabili.

Pro e contro dei diversi tipi di zucchero

Gli zuccheri sono l’ingrediente che dovremmo maggiormente tenere in considerazione mentre realizziamo i nostri dolci, seppure non siano l’unico.

La maggior parte di noi propenderà quasi certamente per il classico zucchero bianco da cucina. Il saccarosio, però, sarebbe da evitare a ogni costo, in quanto il glucosio derivato verrebbe subito assorbito dall’organismo, incidendo negativamente sulla glicemia.

Meglio allora orientarsi sugli zuccheri della frutta. Se usato in maniera controllata il fruttosio dovrebbe incidere di meno sui livelli glicemici. Per contro, però, ha un minor potere saziante e ci spingerebbe a mangiare di più.

Una buona alternativa potrebbe riguardare l’estratto di stevia, ma non tutti potrebbero gradire il suo retrogusto amarognolo.

Anche i diabetici potrebbero mangiare i biscotti fatti in casa seguendo questi consigli preziosi degli esperti

Ma allora, qual è la soluzione ideale perché anche i diabetici possano gustare dei deliziosi biscotti casalinghi? La risposta ce la offre ancora una volta la ricerca. Abbiamo detto che uno degli ingredienti al quale fare maggior attenzione è la tipologia di zucchero impiegato.

Bene, in questo caso si consiglia di utilizzare un dolcificante naturale come il miele, lo zucchero di canna o lo sciroppo d’acero. Anche la stevia o il meno comune succo di agave rappresentano due valide opzioni. L’importante è ricordarsi di limitare le dosi per non innalzare il picco glicemico.

Anche la farina giocherebbe un ruolo importante nella ricetta: preferiamo quella integrale o di tipo 2 alla variante più classica. Inoltre, per diminuire ulteriormente il rischio di scompensi nei soggetti con diabete si consiglia di aggiungere semi o frutta secca.

Infine, meglio sostituire il burro con il più indicato olio di semi o di oliva. Perciò, anche i diabetici potrebbero mangiare i biscotti fatti in casa seguendo questi consigli preziosi degli esperti.