Per diventare cuochi migliori e per sorprendere tutti i commensali, è bene che impariamo modi originali di cucinare cibi che facciamo molto spesso. Ad esempio, chi cucina il maiale potrebbe voler sapere che pochissimi cucinano la cotoletta così ma se la proviamo non potremo più farne a meno.

Oggi, invece, cuciniamo il pollo con un sugo delizioso, che siamo abituati di solito a usare per la pasta. Andiamo quindi a conoscere la grandiosa e semplice ricetta per fare il pieno di ferro e di proteine nobili.

Ingredienti

Proviamo a cucinare un pollo alla puttanesca, per il quale avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

8 cosce di pollo;

120 grammi di olive nere snocciolate;

400 grammi di pomodori tritati;

6 filetti d’acciuga, tritati;

3 cucchiai di olio d’oliva;

1 cipolla affettata;

2 spicchi d’aglio, schiacciati;

mezzo cucchiaino di peperoncino;

1 cucchiaio di origano secco;

2 cucchiai di capperi;

piccolo mazzo di prezzemolo tritato;

purè di patate per servire (opzionale).

Si tratta di ingredienti facilmente reperibili, consigliamo di rivolgersi al proprio negozio di fiducia. Questa ricetta ci permette di cucinare in maniera deliziosa il pollo, un alimento che tra l’altro potrebbe anche avere effetti positivi sulla salute.

Infatti, secondo gli esperti, esso è una fonte importanti di proteine nobili, ovvero ad alto valore biologico. Contiene, inoltre, una buona quantità di ferro, pari a circa 0,7 milligrammi per ogni etto di pollo. Conterrebbe poi altri nutrienti utili come zinco, potassio, e magnesio.

Una volta che abbiamo gli ingredienti possiamo iniziare la preparazione. Riscaldiamo il forno a 150 gradi.

Iniziamo a preparare il sugo. Scaldiamo 2 cucchiai di olio in una pentola. Poi aggiungiamo la cipolla e un pizzico di sale e soffriggiamo a fuoco medio per 10 minuti o comunque fino a quando la cipolla è morbida. Ora aggiungiamo l’aglio, il peperoncino e l’origano, poi facciamo cuocere per 1 minuto.

A questo punto aggiungiamo gli ultimi ingredienti: i pomodori, le olive, le acciughe e i capperi. Copriamo e cuociamo per 5 minuti circa, mescolando bene. Regoliamo di sale e poi teniamo da parte al caldo.

Adesso prepariamo il pollo. Scaldiamo l’olio rimanente in una grande padella antiaderente. Saliamo la pelle del pollo e mettiamo a cuocere in padella per circa 7 minuti. Dovrà essere dorata e croccante.

Adesso prendiamo il pollo e combiniamolo con il sugo alla puttanesca. Mettiamo tutto a cuocere in forno per 1 ora, lasciando il pollo coperto. Togliamo il coperchio e lasciamo ancora cuocere per una decina di minuti, così da ridurre il sugo.

Impiattiamo aggiungendo un po’ di prezzemolo tritato e poi serviamo, se vogliamo, con un po’ di purè di patate.