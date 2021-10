Se c’è un piatto amatissimo dagli italiani che ben rappresenta la nostra tradizione culinaria è di certo la parmigiana di melanzane. Questo piatto unisce alcuni ingredienti tipici della nostra cucina, come i pomodori, le melanzane e la mozzarella.

In ogni famiglia si prepara con una ricetta tramandata di madre in figlia, ognuno ha i propri trucchi per renderle uniche. C’è chi non frigge le melanzane ma le griglia, chi introduce del prosciutto e chi le rende piccanti con un pizzico di peperoncino.

Oggi vedremo una variante davvero inaspettata di questo piatto unico: facciamoci tentare dal gusto unico di questa parmigiana di melanzane con un ingrediente che si scioglie in bocca. Vediamo di che si tratta.

Migliorare una ricetta antichissima, ecco come

Oggi vogliamo parlare di una ricetta tipica del Sud Italia, che rende la parmigiana di melanzane ancora più gustosa. Grazie a un semplice ingrediente questa ricetta rende ricchissimo il gusto e la consistenza di questo piatto tipico.

Stiamo parlando della parmigiana di melanzane alla silana, tipica della regione montuosa calabrese della Sila. Per realizzare questo piatto avremo bisogno dei seguenti ingredienti:

1,5 Kg di melanzane;

farina di grano 0;

olio EVO;

basilico;

200 grammi di caciocavallo;

100 grammi di parmigiano reggiano

Per iniziare dovremo tagliare il caciocavallo a cubetti. Ora dovremo tagliare le melanzane e impanarle con la farina e poi friggerle in abbondante olio. Una volta cotte, dovremo metterle a scolare in un piatto ricoperto da carta assorbente.

Ora possiamo comporre il piatto: avremo bisogno di una teglia da forno. Iniziamo a mettere la passata di pomodoro sul fondo della teglia per poi adagiare le melanzane fritte creando un primo strato. Ora possiamo disporre i cubetti di caciocavallo e poi spolverare con del parmigiano.

Componiamo ora un un altro strato, disponiamo le melanzane, il caciocavallo e il parmigiano. Concludiamo con uno strato finale di passata di pomodoro. Ora possiamo infornare per una quarantina di minuti a 180°. Quando la parmigiana sarà cotta, dovremo guarnire con una foglia di basilico e un filo d’olio.

Quando i nostri commensali gusteranno una fetta di questa parmigiana resteranno sorpresi dal cuore morbido e dolcissimo di caciocavallo che si scioglie in bocca.

