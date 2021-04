Le fragole sono un alimento che caratterizza i mesi primaverili e quelli estivi. Sono un cibo brucia grassi ed hanno numerose proprietà benefiche, proteggono i denti, riducono la cellulite e l’ipertensione e rallentano l’invecchiamento.

Proprietà delle fragole

Le fragole sono ricche di magnesio, potassio, vitamina C, calcio e antiossidanti, in particolare modo i flavonoidi. Questi antiossidanti aumentano la produzione di alcuni ormoni che stimolano il metabolismo. Le fragole fanno particolarmente bene al cervello, perché permettono un’ “auto pulizia” dalle tossine. Alcuni studi collegano questi frutti alla prevenzione di malattie come Alzheimer e il Parkinson.

Guida all’acquisto

Quando si acquistano le fragole bisogna prestare particolare attenzione ad alcuni fattori:

La provenienza, meglio acquistare un prodotto locale o italiano per il semplice motivo che l’uso di alcuni pesticidi pericolosi in Italia è vietato.

Attenzione che il picciolo sia ben attaccato alla fragola e occhio anche al colore e alla grandezza. Non lasciarsi ingannare dall’aspetto estetico della fragola, ma valutarne sempre l’integrità. Inoltre fare attenzione se in vaschetta sono presenti fragole ammuffite perché nel giro di pochissimo tempo la muffa si estenderà a tutta la vaschetta.

Facciamo tutti attenzione a questo errore quando laviamo le fragole perché potrebbe causarci problemi di salute

Le fragole sono un alimento spesso particolarmente ricco di pesticidi. Queste sostanze estremamente tossiche sono particolarmente dannose per la salute. Per tanto prima di consumarle bisogna sempre lavarle accuratamente. Un argomento quello del lavaggio già approfondito in questo articolo.

Tuttavia la metodologia consigliata anche dagli esperti in nutrizione è il seguente. Il lavaggio non va effettuato, come spesso si fa, con della semplice acqua corrente. Ma vanno immerse in acqua per una quindicina di minuti con l’aggiunta di aceto bianco. Questo perché l’aceto permetterà di eliminare non solo i batteri, ma gran parte del pesticida presente sulla superficie delle fragole. Eliminare infine il picciolo solo dopo averle accuratamente lavate.

Curiosità

La fragola è un alimento che ha poche calorie: per 100g di prodotto solo 27kcal. Inoltre questi frutti tengono a bada i livelli glicemici nel sangue quindi sono particolarmente adatte anche ai regimi ipocalorici e per i diabetici.

