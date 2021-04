A tutti sarà capitato di avere in casa un mobile vecchiotto e un po’ triste, che esteticamente non dice nulla, ma che possiede un valore sentimentale forte. Oppure magari un gran bel mobile, ma datato e un po’ troppo austero. Il valore emotivo è spesso il motivo per cui proprio non si riesce a liberarsi di questo tipo mobile. Ma, nonostante ciò, non si riesce neanche a collocarlo nel punto giusto della casa.

Insomma, che sia brutto o semplicemente troppo austero, il dato di fatto è che non armonizza con il resto dell’arredamento. Cosa si può fare? Esistono delle soluzioni per riuscire ad adattare un mobile di questo tipo al resto dell’arredamento.

Questo articolo propone 3 idee originali per trasformare un vecchio mobile, che da noioso e austero potrà diventare chic e unico.

Dipingerlo per dargli nuova vita

Come già detto, ci sono delle soluzioni per cambiare radicalmente un mobile che proprio non piace. La più incisiva, tra queste 3 idee originali per trasformare un vecchio mobile, è quella di dipingerlo. Uno nuovo colore darà tutto un altro aspetto ad un mobile datato. Su internet ci sono moltissimi tutorial su come riverniciare un mobile con il fai da te ed è meno complicato di quanto si possa pensare. Per renderlo più chic, basterà scegliere un bel colore e il gioco è fatto. Magari un bel blu carta da zucchero, se si prediligano i colori tenui e pastello. Oppure un bordeaux, che darà un tono più deciso. Questa scelta ovviamente va valutata in base alle preferenze personali e sulla base del resto dell’ambiente, che deve accordarsi con il colore che si va scegliere.

Cambiare i pomelli

Se il mobile è dotato di pomelli, si può valutare l’idea di cambiarli. Esistono tantissimi diversi tipi di pomelli, che si possono acquistare nei negozi specializzati oppure online. Da quelli in ferro battuto, a quelli in ceramica, di design e persino decorati e dipinti a mano. Sostituire dei semplici pomelli in legno, con dei nuovi pomelli, cambierà la percezione del mobile.

La base di un colore differente

Un’altra idea riguarda il piano del mobile, che invece potrebbe essere verniciato con un colore differente rispetto al resto delle parti. In questa maniera si avrà un risultato ancora più originale. Un mobile unico!

Spesso quello che salta all’occhio vedendo immagini online di arredamento, è che molte case sembrano uscite dallo stesso catalogo. Dipingendo e risistemando i mobili, in base ai propri gusti, si scongiurerà di certo questo rischio.