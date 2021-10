Gli omega 3 sono fondamentali per il benessere del nostro organismo anche se nei paesi occidentali la loro carenza è molto comune a causa dell’alimentazione.

Dovremo assumere questi acidi grassi attraverso il cibo poiché il nostro corpo non riesce a produrli in autonomia.

Anche le proteine sono essenziali nella nostra dieta quotidiana, per mantenerci in salute ed affinché il nostro organismo funzioni al meglio.

Facciamo scorta di omega 3 e proteine grazie a questo insospettabile alimento

Questo alimento è un mollusco spesso confuso con il calamaro, che però possiamo distinguere sia per le dimensioni che per la sua carne che è più dura.

Si tratta del totano, apprezzato per le sue carni tenere e gustose, oltre ad avere straordinarie proprietà nutrizionali.

Il totano contiene proteine ad alto valore biologico (ne contiene 15,7g per 100 grammi) ed omega 3 (500 mg per 100 grammi).

Ma non solo, questo mollusco è un eccellente fonte di vitamine e sali minerali come fosforo, calcio e magnesio.

Il minerale concentrato in maggiori quantità è il potassio (248,2 mg per 100 grammi) che è preziosissimo per la nostra salute cardiovascolare.

Il totano non è calorico, infatti, basti calcolare che 100 g di totano crudo ci forniscono solamente 93 calorie.

Bisogna solamente fare attenzioni con le quantità, nel consumarlo, perché contiene 235 mg di colesterolo.

Infatti, se intendiamo abbassare il colesterolo cattivo e fare scorta di omega potrebbe essere utile mangiare questo gustoso alimento.

Specifichiamo che noi di ProiezionidiBorsa consigliamo sempre di consultare il proprio medico di base che valuterà il proprio quadro clinico specifico in base alla nostra situazione.

Una volta acquistato va conservato in frigo a basse temperature, altrimenti potrebbe prendere un odore sgradevole che lo renderà immangiabile.

Come cucinare questo mollusco

Per ammorbidire la loro carne sarebbe meglio cuocerli a lungo, risultando quindi ideali per essere preparati in umido oppure per preparare dei sughi sfiziosissimi.

È bene sapere che le teste di totano sono perfette se utilizzate come condimento per i risotti o per preparare delle irresistibili zuppe di mare.

Molto conosciuti sono i totani ripieni al forno, incredibilmente gustosi e amati anche dai più piccini, in alternativa, anche arrosto sono particolarmente sfiziosi.

Per uno sgarro alla nostra dieta, potremo prepararli fritti e sarà utile sapere come preparare le patate dolci fritte croccanti da abbinare ad essi.