Le patate fritte sono uno degli snack che mette d’accordo grandi e piccini, un peccato di gola che ogni tanto ci si può concedere.

Il modo migliore per gustare le patate dolci è friggerle anche se si presta benissimo per tante preparazioni e per accompagnare diversi secondi piatti.

Le patate dolci, come suggerisce il loro stesso nome, hanno un sapore più dolce ed una consistenza più pastosa delle altre.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Dunque, vediamo insieme come le preparare le patate dolci fritte croccanti.

Come preparare le patate dolci fritte croccanti

Per prima cosa sbucciamo le patate e tagliamole a fiammifero, cercando di mantenere la stessa dimensione, in modo che la cottura sia uniforme. Lasciamole in ammollo in acqua fredda all’incirca mezz’ora, in modo che perdano gli amidi in eccesso e siano più croccanti dopo la cottura.

Una volta scolate e sciacquate sotto l’acqua corrente, asciughiamole bene con un panno di cotone, in modo che la frittura non scoppietti.

Possiamo friggerle in olio bollente oppure possiamo ripassarle in un misto di amido di mais, trito di erbe aromatiche e spezie se vogliamo più sapore.

Quando si vuole iniziare a friggere le patate, bisogna scaldare l’olio di semi fino a una temperatura di circa 140-150 °C.

Se non si dispone di un termometro da olio, si può provare con una patatina. Se risale in superficie in circa 25 secondi coperta da bollicine, la temperatura è giusta.

Friggiamo le patate immergendone nell’olio due o tre manciate per volta.

Bisogna lasciarle cuocere per 8-9 minuti smuovendole spesso.

Successivamente mettiamole ad asciugare su carta assorbente e lasciamole intiepidire.

Una volta scolate tutte le patatine, portiamo l’olio ad una temperatura più elevata (intorno ai 180 °C), alzando la fiamma.

A questo punto, friggiamo le patatine una seconda volta (sempre poche per volta), questa volta per tre minuti.

Dopo questa seconda frittura le patatine saranno morbide all’interno ma croccanti fuori.

Abbiamo visto, dunque, come preparare le patate dolci croccanti, perfette per ogni occasione.