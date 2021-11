Alcuni prodotti dell’orto invernali sono una fonte smisurata di nutrienti e non possono mancare nel carrello della spesa. Anche se, per qualche ragione, non abbiamo potuto coltivarli in giardino, scegliamoli quando facciamo acquisti e mettiamoli in tavola.

Troveremo sicuramente il radicchio rosso tardivo, molto pregiato, tipico della zona di Treviso. Possiede pochissime calorie, ha un gusto molto singolare ed è buono sia cotto che crudo a insalata o sulla pizza.

Rappresenterebbe un prodotto ideale per regolare il transito intestinale, perché fibre e acqua fanno da padrona. Inoltre, rigenera l’organismo per la presenza di molti minerali e vitamine.

Inoltre, è anche il periodo della raccolta del finocchio, ortaggio spesso sottovalutato, ma è un vero alleato della salute. Oltre ad essere un perfetto snack, è fonte di flavonoidi e contiene oli essenziali che conferiscono quel sapore simile all’anice. Favorirebbe la digestione, anche sotto forma di tisana, la salute delle ossa, grazie ai minerali ed alle vitamine che contiene. Ma questi non sono gli unici ortaggi dal sapore particolare che raccoglieremo e metteremo in tavola.

Facciamo il pieno di vitamine e antiossidanti con questa verdura invernale che proteggerebbe la salute cardiovascolare e la vista

Molti fanno fatica a mangiarlo, soprattutto per l’odore che emana in cottura, ma in realtà il suo sapore è dolce e delicato, ma soprattutto è un alimento versatile, il cavolo.

Ne esistono di vari tipi, quello viola, bianco, verza, romanesco, nero toscano, cappuccio, cambiano per forma e consistenza e per i sentori leggermente diversi. Il cavolo è adatto a realizzare molte ricette, spesso camuffate, per farlo mangiare ai più piccoli, perché molto nutriente.

Infatti, facciamo il pieno di vitamine e antiossidanti con questa verdura invernale che proteggerebbe la salute cardiovascolare e la vista. Ha un alto contenuto di vitamine A, B, C, E, K, antiossidanti, potassio, carotenoidi, minerali come selenio, magnesio, potassio, calcio e ferro.

Per questi fattori, sia cavoli che verza, aiuterebbero a proteggere la salute cardiovascolare e la vista, delle ossa, ma anche della pelle. Regolerebbero il metabolismo e sarebbero anche utili per la produzione di globuli rossi.

Le possibili ricette

Possiamo cucinare cavoli e verza in mille modi, dall’antipasto al secondo e tantissime forme e consistenze. Potremmo creare una crema, facendo bollire la verdura e frullandola insieme ad aglio e curry e qualche foglia di menta e basilico, da spalmare sui crostini.

Se, però, desideriamo realizzare un piatto caldo, stupiremo tutti con una vellutata, insieme a patate e zucca, o all’interno di un minestrone caldo.

Come secondo, perfetto anche per i più piccoli, potremmo cucinare delle polpette o medaglioni con cavolo e verza, con l’aggiunta di patate, carote, curcuma, uovo e pangrattato.