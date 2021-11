Risparmiare non vuol dire solo comprare il cibo più economico, o approfittare delle offerte nei supermercati. In realtà, vuol dire anche saper riciclare gli alimenti, un po’ come facevano le nostre nonne. Loro sì che erano delle maestre nel non buttare via nulla e sapevano benissimo come evitare gli sprechi in cucina. In questa breve ricetta vedremo come valorizzare un ingrediente che spesso finisce nella pattumiera, ossia il pane raffermo.

Infatti, basta buttare il pane duro, ecco una ricetta svuota frigo che salverà la cena e il portafoglio

Ingredienti

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

500 millilitri di latte;

300 grammi di pane raffermo;

2 uova;

250 grammi di ricotta;

40 grammi Parmigiano Reggiano;

100 grammi di pangrattato;

50 grammi di affettato a piacere;

100 grammi di provola;

pomodorini;

sale;

olio extra vergine di oliva;

origano.

Procedimento

Per realizzare questa ricetta dobbiamo innanzitutto ammorbidire il pane. In questa fase dovremmo sporcarci un po’ le mani, immergendo le fette di pane raffermo all’interno del latte.

Possiamo effettuare questo passaggio all’interno di una pirofila. Una volta assorbito tutto il latte, trasferiamo il pane in una ciotola ed inseriamo le uova, la ricotta setacciata, il sale ed il Parmigiano grattugiato. Dopo di che, mescoliamo per bene il tutto fino a creare un composto compatto.

Ora prendiamo una tortiera a cerniera ed irroriamo la base con del pangrattato. Questo ci servirà per fare in modo che, in cottura, la base della nostra pizza rustica non si bruci. Quindi ora riversiamo metà del composto e con la base del cucchiaio cerchiamo di livellarlo. Fatto ciò, possiamo arricchire la nostra ricetta, aggiungendo dell’affettato a piacere, dal prosciutto cotto allo speck, in base ai gusti. Dopo di che, copriamo il tutto con uno strato di provola dolce, oppure affumica, o piccante, anche qui in base ai gusti personali.

Adesso, riversiamo l’altra metà del composto ed inseriamo sulla superficie alcuni pomodorini tagliati a metà, irrorando con un filo d’olio. Possiamo anche spolverare un po’ di origano o del rosmarino. Ora procediamo con la cottura in forno ventilato, impostato a 180 gradi, per circa 30 minuti. Quindi, basta buttare il pane duro, ecco una ricetta svuota frigo che salverà la cena e il portafoglio.

Approfondimento

Sembra incredibile ma ecco perché molti non stanno più buttando le bucce delle mele.