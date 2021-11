Con l’ultima seduta della settimana si chiude anche la prima ottava del mese di novembre. Se il buondì si vede dal mattino, novembre sarà un mese ricco di soddisfazioni per i risparmiatori. In Borsa a Milano non sono mancate le sorprese con molte blue chip sulla cresta dell’onda. Oggi abbiamo assistito a una seduta che da tempo non si verificava. Infatti è piovuta una cascata di denaro su Piazza Affari e la Borsa si lancia verso il rally prenatalizio.

In genere l’ultima seduta della settimana non è favorevole ai mercati, perché gli operatori non amano aprire posizioni prima del fine settimana. Ma oggi non è stato così, oggi c’è stata la corsa all’acquisto, in particolare in Piazza Affari. Quasi una corsa ai saldi in anticipo rispetto a gennaio, perché alcuni titoli che oggi sono letteralmente volati, qualche giorno fa erano sui minimi.

Record a ripetizione sulle Borse occidentali

Le principali Borse occidentali hanno chiuso la seduta di oggi in terreno positivo. L’indice Euro Stoxx 50 ha terminato la seduta in rialzo dello 0,6%, sempre più vicino al massimo storico. L’indice tedesco Dax ha guadagnato lo 0,1%, chiudendo sopra i 16.000 punti e realizzando il massimo storico. Anche la Borsa di Parigi ha realizzato il massimo storico, il Cac 40 ha chiuso in rialzo dello 0,7% scavalcando i 7.000 punti. Londra ha guadagnato lo 0,3%.

Al momento della chiusura delle Borse in Europa, gli indici di Wall Street erano in territorio positivo, sui massimi storici. Il dipartimento del Lavoro ha diffuso i dati sull’occupazione ad ottobre. I posti di lavoro in USA sono saliti più delle previsioni anche grazie al rallentamento dei contagi da Covid-19. Questo dato ha favorito l’apertura positiva degli indici USA. Ma un’altra notizia ha spinto al rialzo i prezzi, in particolare del Dow Jones. La pillola anti Covid 19 di Pfizer ha dato risultati eccellenti, così il titolo dopo l’apertura è schizzato in alto di oltre l’8%.

Cascata di denaro su Piazza Affari e la Borsa si lancia verso il rally prenatalizio

Tra le Borse europee la migliore è stata ancora una volta quella di Milano. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso la seduta in guadagno dell’1% a 27.795 punti. I nostri analisti avevano individuato esattamente questo target nell’articolo: “Si moltiplicano gli acquisti sulle Borse europee ma questa in particolare sembra favorita”.

Quella odierna è stata una giornata eccezionale per le blue chip. Ben 11 titoli hanno avuto un guadagno superiore al 2% e ben 4 titoli sono saliti oltre il 3%. A dimostrazione che gli acquisti sono stati diffusi su tutte le blue chip. La sensazione è che i grandi investitori stiano aumentando gli acquisti sui maggiori titoli del listino. Questo scenario potrebbe essere il preludio al rally prenatalizio.

Approfondimento

Il punto sui mercati