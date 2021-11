Con l’arrivo dell’autunno e con il calo delle temperature, le abitudini degli italiani cambiano decisamente. Si riscopre il piacere di rimanere in casa. Leggere un buon libro davanti al camino o guardare, insieme ai propri cari, un’avvincente serie televisiva riscaldati dal calore di una calda coperta.

Si dedica più tempo anche alla cucina e alla preparazione di piatti genuini e nutrienti. Come questa ottima vellutata consigliata in un precedente articolo “L’antidoto naturale contro stitichezza e malanni invernali potrebbe essere questo primo piatto leggero e nutriente”.

Pochi li abbinano ma questi ingredienti insieme potrebbero proteggere il cuore e scaldare le giornate autunnali

L’autunno è anche la stagione delle tisane e delle bevande calde che riscaldano il corpo e l’anima durante le giornate fredde e uggiose.

Proprio per questo motivo, vogliamo proporre ai nostri Lettori una bevanda calda, da gustare da soli o in compagnia, realizzata con degli ingredienti molto particolari.

Parliamo del latte speziato alla zucca, chiamato anche Pumpkin spice satte. Un bevanda autunnale a base di latte, zucca, caffè e spezie. Infatti, pochi li abbinano ma questi ingredienti insieme potrebbero proteggere il cuore e scaldare le giornate autunnali.

La zucca è un ortaggio molto salutare, che secondo gli esperti, sarebbe ricco di vitamine e minerali. Il potassio in particolare, aiuterebbe la salute cardiovascolare e a prevenire alcune malattie pericolose.

Anche il latte sarebbe un’ottima fonte di vitamine e minerali, necessari per il buon funzionamento del metabolismo e per proteggere il cuore da alcune malattie.

Ingredienti per la preparazione dello Pumpkin spice latte

80 grammi di zucca;

1 tazzina di caffè;

1 bicchiere di latte;

1 cucchiaino di cannella;

1 pizzico di chiodi di garofano;

1 pizzico di noce moscata;

miele o zucchero quanto basta.

Preparazione

Preparare questa bevanda è molto semplice e Noi oggi proponiamo la nostra versione.

Puliamo la zucca e tagliamola a fette. Distribuiamola su una teglia e lasciamo cuocere in forno ad una temperatura di 180 gradi per 20 minuti. Possiamo cuocere la nostra zucca anche a vapore.

Una volta pronta, frulliamo e lasciamo raffreddare.

In un pentolino riscaldiamo il latte, le spezie, la purea di zucca, lo zucchero o il miele. Portiamo a bollore, spegniamo il fuoco e aggiungiamo il caffè. Eliminiamo i chiodi di garofano e frulliamo il composto per ottenere la classica schiumetta. Versiamo nei bicchieri e per rendere più golosa la bevanda, possiamo aggiungere la panna montata. Serviamo lo Pumpkin spice latte ancora caldo, accompagnato da qualche biscotto fatto in casa o una fetta di ciambella al cioccolato.