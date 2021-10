In giro per il Mondo esiste una lunga serie di dolci semplici da preparare e che possono sorprenderci per il loro gusto inaspettato. Ad esempio, pochi conoscono questo dessert profumato e leggero che aiuterebbe a dormire meglio. Nella ricetta infatti troviamo un ingrediente insolito, cioè l’acqua di rose a uso alimentare. Secondo le analisi degli esperti questa potrebbe avere una funzione astringente capace di aiutare coi calcoli renali e i dolori mestruali. Non solo, ma pare essere in grado di farci rilassare e migliorare la qualità del sonno.

Ingredienti

280 grammi di riso arborio;

19 dl di acqua;

60 grammi di burro;

500 grammi di zucchero semolato;

1 bustina di zafferano in polvere;

cannella in polvere;

1 cucchiaino di cardamomo in polvere;

1 pizzico di sale;

40 grammi di granella di pistacchi;

2 cucchiai di acqua di rose;

pepe rosa.

Pochi conoscono questo dessert profumato e leggero che aiuterebbe a dormire meglio

Cominciamo lavando accuratamente il riso sotto acqua corrente. Ripetiamo l’operazione tre volte e vedremo che l’acqua avanzata sarà sempre più chiara. Questo permetterà il riso di amalgamarsi meglio e raggiungere la consistenza necessaria per il pudding.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Mettiamo il riso a bollire nell’acqua con un pizzico di sale. Copriamo la pentola con un coperchio e lasciamo cuocere a fuoco basso per circa 30 minuti. Ogni tanto apriamo la pentola e rimescoliamo con un mestolo per assicurarci che il riso non si attacchi al fondo.

Passati i 30 minuti mettiamo insieme al riso lo zafferano e lo zucchero. Continuiamo a far cuocere il tutto per altri 20 minuti sempre a fuoco basso. Stavolta non usiamo il coperchio e controlliamo con più frequenza che il riso non si attacchi al fondo e non bruci.

A questo punto possiamo aggiungere le nostre spezie. Una volta rimossa la pentola dal fuoco, versiamo la cannella, l’acqua di rose, il burro e il cardamomo in polvere. Se troviamo soltanto i semi interi possiamo polverizzarli con un mixer o con un mortaio. Per quanto riguarda invece l’acqua di rose dobbiamo necessariamente utilizzare quella ad uso alimentare. Infatti, anche se usata in cosmetica potrebbe non essere sicura da ingerire. Andiamo quindi nei negozi specializzati per procurarci quella commestibile oppure facciamola da soli in casa. Per farla abbiamo bisogno di 100 grammi di petali di rosa profumati da lasciar cuocere in 150 millilitri di acqua distillata. Quando raggiunge il bollore aggiungiamo 1 cucchiaio di alcol puro e 2 cucchiai di zucchero.

Tornando al nostro riso, una volta insaporito rimettiamo la pentola sul fuoco facendo cuocere per altri 30 minuti. Adesso il nostro pudding è pronto e possiamo lasciarlo riposare in frigo nelle terrine per circa due ore. In seguito decoriamo con qualche petalo di rosa essiccato, la granella di pistacchio e il pepe rosa o una spolverata di cannella. Dopotutto questa è perfetta per questo periodo e basterebbe un cucchiaino di questa spezia per dire addio a glicemia e ipertensione.