Una cena tra parenti durante le feste, un buffet in piedi con amici o una domenica in famiglia sono tutti ottimi pretesti per preparare un dolce. Non c’è nulla di più soddisfacente che ricevere complimenti per qualcosa di preparato con le nostre mani. Se a tutto questo aggiungiamo il cioccolato, che mette d’accordo quasi tutti, la ricetta è perfetta. Né il profitterol e nemmeno il plumcake ma lasciamoci deliziare da questi 2 dolci al cioccolato fondente da veri pasticceri.

Per quanto sia un alimento calorico, il cacao ha davvero tante proprietà anche benefiche. È risaputo il suo aiuto al nostro sistema cardiovascolare grazie alla presenza di flavonoidi che, tra le altre cose, riducono possibili coaguli di sangue. Senza dimenticarci le sue proprietà neurostimolanti e antiossidanti. Insomma il cacao, senza esagerare, è davvero un toccasana non solo per le nostre papille gustative ma per tutto l’organismo.

Quello che utilizzeremo per queste due delizie è il cioccolato per eccellenza, il fondente. Inoltre, come noteremo più avanti, non utilizzeremo zuccheri aggiunti, cosicché i dolci ne contengano il meno possibile.

Crema al cucchiaio al fondente

Sciogliamo a bagnomaria 100 gr di cioccolato fondente. Fatto ciò aggiungiamo a piccole dosi 250 ml di latte fresco parzialmente scremato e 20 gr di farina integrale precedentemente setacciata. Fuoco basso, mescolare dolcemente e aspettare che il tutto si rassodi. È il momento di mettere il nostro composto in 4 coppette che andranno poi a riposarsi per circa mezzora in frigorifero. Non resta che servirla con qualche biscotto di accompagnamento.

Questa crema può anche essere utile nella preparazione di altri dolci come elemento di farcitura.

Tartufini di cioccolato fondente

Dei veri e proprio cioccolatini, 40 con le dosi che proporremo, da usare anche come idea regalo per le prossime festività.

Sul fuoco mettere un pentolino in cui introdurremo 250 gr di fondente spezzettato e 100 ml di panna fresca. Con l’aiuto di un mestolo in legno facciamo sciogliere e amalgamare il tutto fino a creare una crema lucida e liscia. Abbiamo preparato la nostra granché che faremo raffreddare in un contenitore per circa mezz’ora.

Appena si comincerà a rapprendere, creare con 2 cucchiaini i nostri tartufini che andremo a posizionare in una teglia con carta forno. Usato tutto il composto per fare i cioccolatini, immergiamoli nella polvere di cacao amaro. Finita quest’ultima operazione non resta che lasciarli rapprendere in frigorifero per 30 minuti.