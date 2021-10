L’autunno è il momento perfetto per dedicarsi alla cottura dei dolci sfruttando i tanti frutti di questa stagione prodiga. Ad esempio, possiamo utilizzare le noci per creare delle gustose mini torte. Oppure, possiamo utilizzare le mele non solo per le classiche ricette, ma anche per creare un pane morbido e fragrante anticolesterolo. Invece, contro l’invecchiamento ecco una crostata autunnale davvero da leccarsi i baffi. La preparazione è davvero semplice e il risultato sarà un dolce originale che fa bene anche alla salute. Infatti gli esperti ritengono probabile che i cachi, la star della nostra crostata, siano una ricca fonte di antiossidanti.

Ingredienti

pasta frolla con scorza di limone;

4 cachi;

120 grammi di zucchero di canna;

1/2 limone.

Per prima cosa abbiamo bisogno di preparare la frolla, utilizzando la ricetta classica con l’aggiunta della scorsa di limone. Prima di stenderla lasciamola riposare in frigo per almeno un’ora. In alternativa, possiamo anche usare il preparato già steso che troviamo in un qualsiasi supermercato.

Una volta ottenuta la frolla dobbiamo occuparci della composta di cachi. Assicuriamoci anzitutto che siano ben maturi, così che siano belli dolci. Sbucciamoli e versiamo l’interno in una padella antiaderente insieme allo zucchero e al succo di limone. Facciamo cuocere a fuoco medio per circa 20 minuti fino a quando gli ingredienti si saranno bene amalgamati e rappresi. Se vogliamo che la composta sia del tutto liscia a questo punto possiamo anche usare un frullatore a immersione. Togliamola dal fuoco e prendiamo dal frigo la nostra frolla.

Su un piano infarinato stendiamola con il mattarello fino a che abbia uno spessore di massimo 5 mm. Ricordiamoci però di tenere da parte 1/3 dell’impasto per la decorazione della crostata. Una volta stesa mettiamola in uno stampo di 24 centimetri. Con una forchetta bucherelliamo il fondo e versiamo all’interno la composta di cachi. Creiamo una superficie uniforme con un cucchiaio e passiamo alla decorazione. Qui possiamo sbizzarrirci con la fantasia, creando le forme più diverse. Se però vogliamo rimanere sul classico, stendiamo nuovamente la pasta col mattarello tenendo lo stesso spessore. Poi con una rondella dentata creiamo delle striscioline dello stesso diametro. Con queste possiamo creare una rete sopra la crostata che adesso sarà pronta per essere infornata. Il forno deve essere preriscaldato a 180 gradi dove possiamo cuocere il nostro dolce per circa 25 minuti.

Per la preparazione della frolla, attenzione agli errori da evitare ma che tutti fanno preparando una crostata.