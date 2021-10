Quando arriva l’autunno i bambini sono contentissimi e quando arriva l’inverno, poi, lo sono ancor di più. Qual è il motivo? Amano il freddo più degli adulti o cos’altro?

La risposta è molto semplice e ha a che fare con alcuni dettagli che i cosiddetti “grandi” forse non riescono ad apprezzare pienamente.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Le luci innanzitutto. I bambini, in inverno, restano estasiati davanti alle luci del periodo natalizio e i colori del famoso albero addobbato.

Per non parlare delle recite a scuola. Tipiche di questi mesi dell’anno, i piccoli non vedono l’ora di recitare e cantare insieme ai compagnetti e davanti ai genitori.

Ed ecco che arriviamo alla cosa più amata dai bambini di tutto il Mondo da ottobre a gennaio: i regali delle feste. Capiamone qualcosa di più.

Facciamo felici i bambini con queste graziosissime idee regalo per le feste dell’inverno 2021

Si inizia con Halloween e la festa dei morti. Difatti, per il giorno di Ognissanti, si è soliti regalare ai bambini dolciumi e piccoli pensierini. In un precedente articolo abbiamo parlato di un accessorio irrinunciabile nei mesi invernali e perfetto come piccolo cadeau: il plaid.

Comodo, utile e soprattutto caldo, il plaid diventa il nostro amico inseparabile durante le giornate più fredde e cupe. Le fantasie con i cartoni animati e i personaggi della tv spopolano ovunque e i piccoli li adorano letteralmente.

Un’altra idea economica e che lascerà tutti contenti ha a che fare con la tv o il pc. Non parliamo di giochi o app particolari, ma del classico dvd. Ormai poco utilizzato perché la tv propone tantissimi programmi, in realtà regalare ad un bambino il suo cartone preferito è un grande gesto d’amore. E i piccoli apprezzeranno sicuramente.

Per fare felici anche i grandi

Il terzo suggerimento si discosta un po’ dai classici regali che tutti conosciamo. Il nostro consiglio non riguarda solo i bambini, ma anche i genitori, per rendere felici anche loro.

Ad Halloween e a Natale, ci sono diversi eventi dedicati proprio ai più piccoli, con esposizioni e attività di ogni genere e per ogni età. Si pensi ai villaggi di Natale con il famoso Babbo che ascolta i desideri dei bambini e dona loro qualche piccolo pensierino.

Per scoprire gli eventi e le attività della propria zona, basterà cercare su internet e acquistare i biglietti online.

Un’idea originale, coinvolgente ed anche molto divertente.

Facciamo felici i bambini con queste graziosissime idee regalo per le feste dell’inverno 2021, che li lasceranno certamente a bocca aperta.