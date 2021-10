Il sole va via prima, le giornate sono sempre più cupe e le temperature si stanno pian piano abbassando. Ecco che sta arrivando l’inverno. Sappiamo bene che alcuni temono il ritorno del freddo gelido, ma non disperiamo. È vero, il sole, il mare e la spiaggia non hanno paragoni, ma pensiamo anche al bello dei mesi più rigidi. Il periodo natalizio, il piacere di stare a casa, i pasti caldi. In inverno si ricomincia a cucinare, a sperimentare manicaretti ed a preparare torte e dolci di ogni genere. Si ricominciano a guardare i film e le serie tv e si ricomincia a leggere. Insomma, potremmo definire questa stagione “casalinga” ed è a questo proposito che ci viene in mente una cosa: l’accessorio per eccellenza della stagione invernale.

Qual è? Scopriamolo subito.

Ecco l’accessorio immancabile in inverno e perfetto anche come idea regalo a basso prezzo

Chi di noi ricorda Linus? Personaggio emblema del mitico Snoopy, è diventato famoso per il morboso attaccamento alla sua coperta. Quando parliamo della “coperta di Linus” ci riferiamo ad un oggetto con cui si ha un legame fortissimo, che ci accompagna tutti i giorni.

Bene, cos’è che diventa così inseparabile per tantissimi di noi quando fa molto freddo? Il plaid ovviamente.

Oggetto d’uso quotidiano e disponibile in tantissime versioni, ci riscalda nei giorni più freddi e ci fa compagnia durante la notte.

Possiamo trovarlo colorato, a fantasia e a prezzi modici. Ecco perché il plaid potrebbe anche essere un grazioso e apprezzatissimo regalo.

Un’originale idea

Ecco l’accessorio immancabile in inverno e perfetto anche come idea regalo a basso prezzo, specialmente in occasione delle festività. Pensiamo ai bambini e all’arrivo della Festa di Ognissanti e del Natale. Basta recarsi in un qualsiasi negozio per la casa o per bambini per trovare un plaid con la fantasia dei cartoni animati più famosi.

Il costo di questo accessorio non supera normalmente i 20 euro, ma tutto dipende dal modello e dalla qualità: un piccolo cadeau adatto a grandi e piccoli. Il freddo non ha età e la voglia di scaldarsi tantomeno. Morbido, caldo e colorato, diventerà la nostra coperta di Linus da cui non riusciremo a separarci.

Attenzione alla pulitura, dal momento che si tratta di un tessuto particolare che richiede un lavaggio ad hoc. Consigliamo di lavarlo da solo, senza aggiungere altri indumenti o simili, soprattutto se colorato.

Abbiamo già trovato un potenziale regalo di Natale, visto quanto è facile?