Da un mese circa sono riprese le lezioni, dalle scuole dell’obbligo alle superiori fino ai corsi universitari. Un nuovo anno scandito da lezioni, interrogazioni ed esami da sostenere. Ma cosa dicono le stelle circa il segno zodiacale di appartenenza?

Abbiamo interpellato alcuni esperti per dare risposte ai nostri Lettori. In sintesi, per l’oroscopo questi segni zodiacali saranno una bomba a scuola e faranno stragi di voti ed esami.

Ariete, Toro e Gemelli

Lo studente Ariete è grintoso e quando c’è un esame, un compito, un’interrogazione diventa ancora più determinato. Punta al massimo dei voti e a primeggiare. Ad esempio gli universitari tenderanno a sostenere gli esami già alle prime sessioni disponibili. Tuttavia, questo flusso di energia rischia di perdersi se i docenti mancheranno di guidarlo pienamente nella didattica.

I nativi Toro a volte possono coincidere con lo studente modello, “secchione”. I loro punti di forza sono la pacatezza e il pragmatismo, per cui nessun problema li ferma. In compenso potrebbero risultare in affanno nelle materie di studio impostate sull’intuito.

Grande intelligenza ed enorme vivacità di pensiero, ma anche una certa superficialità nello studio, dominano gli amici Gemelli. I classici studenti che vivono perlopiù di rendita, grazie all’arguzia e ai ricordi rimasti impressi durante le lezioni. In particolare si sentono a loro agio nelle prove orali anziché in quelle scritte.

Cancro, Leone e Vergine

Lo studente Cancro a scuola è un diesel: parte lento, placido, ma arriva alla prova sempre carico. Questo segno privilegia in modo particolare la storia (civile, dell’arte, della letteratura, etc) e le materie artistiche. In generale preferisce le materie umanistiche. Queste, infatti, gli danno modo di tirare fuori tutta la sfera sognatrice che domina l’astro.

L’obiettivo dello studente Leone è quello di primeggiare. Davanti ai professori, alla classe o ai compagni universitari, ci tengono alla dei loro esami. È difficile trovarli indietro nella preparazione.

Lo studente Vergine potrebbe risultare lento nelle decisioni, ma ciò è dovuto al suo essere preciso, meticoloso, accurato nello studio. È forte nelle materie scientifiche, mentre a volte annaspa in quelle in cui è richiesta rapidità di azione.

Bilancia, Scorpione e Sagittario

Lo studente Bilancia lo si riconosce perché spesso ama fare riassunti di tutto ciò che studia. È preciso e puntiglioso e, strano ma vero, anche nello studio cura l’estetica di tutto ciò che prepara. Spesso, infatti, è dotato di una grafia armoniosa ed esteticamente piacevole.

Amante delle materie scientifiche e/o basate sul calcolo, gli amici dello Scorpione amano tutto ciò che rimanda al mistero. Ecco perché spesso prediligono (e vanno forti in) materie quali la fisica, l’astronomia, la chimica.

Lo studente Sagittario è dotato di un’intelligenza a 360° ed è difficile dire in cosa primeggiano. Questo perché semplicemente sono incuriositi da tutte le materie e si applicano molto in ognuna di esse. Il classico studente a tutto tondo, insomma, e lo dimostra la loro media: sempre tra i primi della classe!

Per gli amici studenti e universitari del Capricorno, il cielo promette sorprese in positivo. Esami superati, medie rispettate, voti consoni alla preparazione. Insomma, dovrebbe essere un anno positivo (per chi studia e s’impegna, ovviamente!) In generale, lo studente Capricorno, quando va alla lavagna o sostiene un appello, è pronto e preparato. Una vera gioia per i professori che lo hanno di fronte.

Un punto di forza dell’Acquario è la sua apertura mentale: nessun pregiudizio, vaglia e ascolta tutti i punti di vista. Questa dote lo rende uno studente modello in molteplici materie, da quelle scientifiche a quelle letterarie. Ama la medicina come la filosofia e le scienze politiche.

Lo studente Pesci, al contrario, trova nella fantasia e nell’immaginazione i suoi punti di forza. I migliori voti fioccheranno quindi nelle materie artistiche, dal canto alla musica, dall’arte alla danza. Di contro mancherà di applicazione nelle discipline scientifiche, che potrebbero costituire la nota dolente di questi studenti.

