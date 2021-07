Quando decidiamo di seguire una dieta per rimetterci in forma e perdere qualche chilo aspettiamo con ansia il momento “bilancia”.

Il risultato però non è sempre quello sperato e desiderato. Eppure abbiamo seguito tutte le indicazioni alla lettera, scelto con cura gli alimenti, praticato un’attività fisica corretta e bevuto una giusta quantità di acqua.

Ma cosa abbiamo sbagliato?

Se nonostante gli sforzi continuiamo a prendere peso o non raggiungiamo gli obbiettivi prefissati, allora è arrivato il momento di guardare a quello che potrebbe essere il problema principale. Il nostro metabolismo.

Il metabolismo lento

Il metabolismo è l’insieme di tutti i processi biochimici, che permettono di trasformare in energia quello che mangiamo. Naturalmente, questo processo dipende da alcuni fattori come l’età, lo stile di vita e la forma fisica.

Quindi, se nonostante gli sforzi e la dieta non riusciamo a perdere peso, il problema potrebbe essere riconducibile ad un rallentamento del metabolismo.

Facciamo attenzione a queste 2 abitudini sbagliate perché sono la causa del metabolismo lento

Ci sono delle abitudini quotidiane, che pensiamo possano farci perdere peso molto più velocemente. Invece sono la causa del metabolismo lento.

La prima azione sbagliata è quella di saltare la colazione al mattino. Non è una scelta molto saggia, anche quando non si è a dieta. Il nostro metabolismo rallenta durante la notte, quindi mangiare entro un’ora dal risveglio accelera questo processo. Non solo, fare colazione vuol dire anche placare gli improvvisi attacchi di fame che potrebbero sopraggiungere nelle ore successive.

La seconda abitudine da evitare è quella di mangiare a orari irregolari, o saltare il pranzo o la cena. Il nostro corpo è abitudinario. Mangiare sempre agli stessi orari permette di evitare il problema del metabolismo lento.

Inoltre, saltare il pranzo e la cena vuol dire privare il nostro corpo di tutti i nutrienti necessari per il sostentamento. Di conseguenza, arriveremo al pasto successivo molto più affamati e si tenderà a mangiare più del necessario.

